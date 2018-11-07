Mahkemeden Burak Akbay'a ret!

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya, sanıkları temsilen avukatları katıldı. Gelen belgelerin okunduğu duruşmada, sanıklara ait HTS analiz raporunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildiği aktarıldı.

Beyanı sorulan firari sanık Burak Akbay’ın avukatı Celal Ülgen, gelen belgelerin tamamının lehe olan belgeler olduğunu belirterek, müvekkili hakkında yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Sanığın avukatlarından İsmail Yılmaz da Burak Akbay’a ait, el konulan tablet bilgisayarının iadesini ve yakalama kararının kaldırılmasını isterken, avukat Ceren Yakışır ise "Burak Akbay hakkında soruşturmanın en başından bu zamana kadar FETÖ ile irtibatına dair hiçbir delil yoktur. Sürecin uzaması hak mahrumiyeti yaratmaktadır." dedi.

Sanıklardan Mediha Olgun'un avukatı da müvekkili aleyhine suç şüphesini gösterir hiçbir delil bulunmadığını öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Dosya mütalaa için savcılığa gönderilecek

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak, Sözcü gazetesinin yazarlarına yönelik soruşturmanın bitip bitmediği, iddianame düzenlenmişse örneğinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Halen yurt dışında bulunan sanık Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama emri infazının beklenilmesini ve yurt dışına çıkış yasağı kararlarının kaldırılması taleplerinin reddini kararlaştıran heyet, dava dosyasının esas hakkında mütalaasını hazırlaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine de hükmetti.

Heyet, duruşmayı 12 Mart 2019'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Burak Akbay'ın ''silahlı terör örgütünü yönetme'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar, Mediha Olgun, Bekir Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.