Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "reis" esprisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de sinema sektörünün temsilcilerini kabul etti. 26 sinema sektörü temsilcisinin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü. Samimi bir ortamda yapılan görüşmede sinema sektörünün temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sinemayla ilgili düzenlemenin bu kadar hızlı geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türk sinemasını tek ele bırakmayın"

Erdoğan da “Sektör temsilcileri olarak çok güzel bir söylem birlikteliği oluşturmuşsunuz. Biz yasayı çıkardık artık gerisi sizin işiniz. Bu sektörü, Türk sinemasını tek ele bırakmayın. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir” diyerek yasayı imzaladı.

"Ben de diziyi izliyorum"

Görüşmede esprili anlar da yaşandı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, “Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor” dedi. Erdoğan ise “Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum” karşılığını verdi.

"Burada bir tane reis var"

Dizide Kaynarca’ya “reis” dendiği hatırlatılınca, Erdoğan, “Burada bir tane reis var” diye espri yaptı.