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Bünye zayıf düşerse mikroplar hücum ederler

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "Bünye zayıf düşerse mikroplar hücum ederler" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
Bünye zayıf düşerse mikroplar hücum ederler

Ali Lale

İnsanın bünyesi zayıf düşünce, pusuda bulunan mikroplar canlanır ve hücuma geçerler. Bu nedenle bir insanın sağlıklı olması kadar daha önemli bir şey olmadığına göre, gerekli hassasiyeti göstermek zorunda. Güçlenen bünyenin karşısında mikroplar eriyip zararsız hale geleceklerdir. Bunun için insan besinlerine özen gösterecek, vücuda zararlı olan maddeleri almayacak, spor yapacak, imkânları dâhilinde temiz havada gezecek, bünyeyi güçlendirecek faaliyetlerde bulunacak, aksi takdirde bünye zayıflayınca mikroplar ortaya çıkacak, hayatın tadı tuzu kalmayacaktır.

Bir Ülkenin de yaşam sürecinde, geçirecek sıkıntılı devreleri de insana benzetebiliriz. Şöyle ki insanın bünyesi zayıflayınca, ardında hastalıklar meydana gelir. Bir Ülke ekonomik, siyasi, teknoloji ve kültürel ve ahlaki olarak zayıflayınca; düşmanları çoğalır dostları azalır. Bunun için sıcak savaşın dışındaki zaman dilimi soğuk savaşı kapsamına girer. Bu dönemde bir ülkenin yapacağı etkin çalışmalar bünyeyi güçlendirme ve sıcak savaşı önleme dönemi olacaktır. Çünkü ülke olarak güçlendikçe, başka ülkeler sana saldırmaya cesaret edemeyecektir.

Bu ülküyle hareket edemeyen, ülkelerin sıcak savaşı kapıda olur. Zayıf ve güçsüz ülkelerin düşmanı çok olur. Sıcak savaşlar neden ve niçin yapılır hiç düşündünüz mü? Başka bir ülke tarafından gasp edilen haklarını geri almak veya o ülkenin zengin kaynaklarına sahip olmak ve sömürge ülke haline getirmek için savaşlar yapılmakta.

Bugünkü soğuk ve sıcak savaşlar hepsi de İslam ülkelerine aleyhine yapılmaktadır. İslam toplumu kendi inanç değerlerin olan sadakati zayıflamış veya yok denilecek derecede azalmıştı. İslam Ülkelerin bünyesi zayıflamış her taraftan düşman saldırısına uğramaktadır. Siz gücünüzü kayıp ederseniz yediğiniz lokmanın hesabını size soran çok olur. İslam Ülkelerin kurtuluş değer yargılarıyla yeniden buluşmalı, bünyeyi güçlendirmek için de adaletten ekonomiye, teknolojiden, eğitime yeni atılımlar; devlet aklıyla yapılmalıdır. Bunları gerçekleştirmek için gerekli finansman kaynağı ise; israf ve kara para olayını bitirilecek etkin çalışmalar yapmakla; Ülkenin ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacını karşılayacağı inancı içindeyim.

Ülkenin gelişmesinde meydana gelen aksaklıkları hepsini sebebi dış güçler diye kendi zaaflarımızı ve yanlışlarımızı örtmekle bir yere varamayız. Birey ve toplum olarak bugün bize düşen görevi en iyi bir şekilde yaptığımızda yarınlarımızın daha iyi olacağının garantisini verebilirim, çünkü Rabbim gerçek müminlerin yardımcısıdır.

Ortadoğu’daki İslam Ülkelerine bir göz atalım. Irak’ın, bu duruma düşmesi değer yargılarıyla olan bağlılık ve sadakati yok denilecek kadar zayıflamış olmasında, onun yerine, adaletsizlik, hukukun üstünlüğü değil de gücün üstünlüğü dikkate alınmış, emanete hıyanet edilmiş, ehil ve liyakat unutulmuş. Usulsüzlüğün her türlüsü revaçta olan bir sistemin kıskancından kıvranan halk, Saddam’dan sonra gelecek sistemi düşünecek bir hali kalmamıştı. Yeter ki Saddam gitsin dediler. İşte burada üst akıl devreye geçerek algı operasyonlarla da destekleyerek halkın katkısıyla Irak bu hale geldi. Bugün Irak ABD’nin sömürge ülkesi konumunda yerini almıştır. Petrol ve diğer zengin kaynaklarının muslukları üst akıl ülkelerine doğru çevrilmiş ve onlar: Irak’ı ve diğer İslam beldelerini kendilerine bir açık Pazar haline dönüştürmüşler. Bütün İslam ülkelerine uygulamak istediği model budur. Müslüman Ülkelerin halklarına ise, ‘Ortadoğu’daki İsrail ve ABD ve diğer ağaların çağdaş köle modeli kapsamında muamele etmek istemekledirler. İslam topraklarına musallat olmalarının sebebi bu, bir daha İslam’ın dirilişinin gerçekleşmemesinin mücadelesini vermektedirler.

 Kurtuluşumuz yeniden Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak, kendi aramızda sevgi ve saygıyı tesis ederek, kendi değer yargılarımızla yeniden barışarak dirilişe geçebileceğiz. Adalet kavramı bizde kâğıtta kalmayacak şekilde yüreklerimize işleyecek, her şeyimiz adalet merkezli olacak, herkes en büyük mükâfatı Allah’tan bekleyerek, canla başla çalışacak, yeniden dünyamız ve ahiretimizi mamur edeceğiz.

Bizi bu yoldan dün olduğu gibi bugün de yarın da süslü içi boş kelimelerle bizleri kandırmaya, yolumuzdan döndürmeye, çalışacaklar. Ama biz geçmiş tecrübelerimizden ders alarak onların bu tuzaklarına düşmeyeceğiz.

İnşallah

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:05
  1. Ali Lale
  2. İnsanın bünyesi
  3. mikroplar
  4. soğuk savaş
  5. Sıcak savaşlar
  6. İslam ülkeleri
  7. İslam toplumu
  8. Ortadoğu
  9. Saddam
  10. ABD
  11. İsrail

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