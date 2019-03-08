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Bünyanlı Kadınlar TÜGVA ile Tanıştı

Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ile Bünyanlı kadınlar TÜGVA ile tanıştı.

08 Mart 2019 Cuma 18:03
Bünyanlı Kadınlar TÜGVA ile Tanıştı

Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçe Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ile Bünyanlı kadınlar TÜGVA ile tanıştı.


Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Özkan Altun, TÜGVA Bünyan İlçe Başkanı Ahmet Keskin, ilçe protokolü ve çok sayıda kadın katıldı.


Programın açılış Konuşmasını yapan TÜGVA Bünyan İlçe Başkanı Ahmet Keskin görev almalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek ” Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak misyonunu benimsemiş olan vakfımızı ilçemiz gençleriyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. TÜGVA olarak kuruluş amacımız gençlere iyi ve güzel yönlendirmek, milli ve dini değerlerimizi pusula yaparak gençlerimize yol gösterici olmaktır. Vakıf çalışmaları kapsamında gençlerimize yurt imkanı, burs imkanı ve spordan sanata kadar bir çok alanda eğitici ve geliştirici faaliyet yelpazesi sunmaktayız. İnşallah TÜGVA Bünyan temsilciliği olarak sizlerden gençlerle buluşmamız noktasında vakfımıza destek olmanızı bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.


Başkan Şinasi Gülcüoğlu ise Sivil Toplum Kuruluşların toplumlar için önemine dikkat çekerek ilçemizde yeni Kurulan Türkiye Gençlik Vakfının İlçe Temsilcisi Ahmet Keskin ve yönetim kuruluna başarılar diledi.


Konuşmaların ardından program, Aynennur Ayksel hoca tarafından yapılan İslam’da Kadın konulu söyleşi ve ilçede görev yapan Müzik Öğretmenleri Mustafa Yiğit, Furkan Göçen, Gürkan Göçen ile Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koronun sunduğu tasavvuf müziği dinletisi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:03
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