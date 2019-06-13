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Bünyan’da yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:43
Bünyan’da yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.


Park ve bahçelerde, vatandaşların kullanımına açık alanlarda gerçekleştirilen yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları ile yeşil alanlar ve kaldırımlar, daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.


Bünyan’ın her noktasında belediye ekipleri, çevre düzenlemesinin ön planda tutulduğu park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ve yabani ot temizlikleri gerçekleştiriyor. Baharın gelmesiyle çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, belirlenen program dahilinde ilçenin çehresini güzelleştirecek çalışmalarına yaz ayları boyunca devam ederek vatandaşlara hizmet edecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:43
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