Bünyan’da Minik Eller İş Başında

Bünyan ’da Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan İlçeTemsilciliği ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ve Bünyan Belediyesi’nin sosyal tesislerini açtığı boyama kursunda minik çocuklar atık malzemelerden süs eşyası yapıyor.

Yaşları 9 ile 15 arasında değişen toplamda 23 öğrencinin olduğu kursta Usta Öğretici olarak görev yapan Mehtap Erol, "Burada çocuklarımıza geri dönüşüm ağırlıklı ahşap boyama dersleri vermekteyiz. Keyifli bir çalışma ortamımız var. Materyal olarak kağıt havlu ruloları, cam şişeler, konserve ve kahve kutuları, su şişeleri gibi malzemeler kullanıyoruz. Bu malzemelerin üzerine burada peçeteden kabartmalar yapıyor, duvar kağıdı ve perde kataloglardan desenler çıkarıyoruz. Amacımız buradan çocuklara geri dönüşüm öğretmek. Çocuklarımız böyle bir şeyi dışarıda gördüklerinde, bunu biz nasıl değerlendirebiliriz diye düşünsünler istiyoruz. Çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmek istiyoruz vekendilerine kalemlikler, masa ve sehpa süsleri yapıyorlar" dedi.

Hayallerini renklendirip atık malzemeleri bir birinden farklı eşyalara dönüştüren minik öğrenciler ise kendilerine sağlanan imkanlar için yetkililere teşekkür ettiler.

Kurs sonunda çocukların ortaya çıkardığı ürünler düzenlenecek sergi ile ilçe halkının beğenisine sunulacak.