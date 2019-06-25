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Bünyan Pınarbaşı Mesire Alanı Ziyaretçilerini Bekliyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun düzenleme çalışmalarının devam ettiği Pınarbaşı mesire alanında incelemelerde bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 09:57
Bünyan Pınarbaşı Mesire Alanı Ziyaretçilerini Bekliyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun düzenleme çalışmalarının devam ettiği Pınarbaşı mesire alanında incelemelerde bulundu.


Doğal su kaynağı ve yeşil doğası ile piknikçilerin gözdesi olan Pınarbaşı mesire alanı Bünyan Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yeniden düzenleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özkan Altun düzenleme çalışmalarını Kurban Bayramına kadar tamamlamayı planladıklarını belirtti.


Alanı dolduran vatandaşlar ve çalışan personel ile sohbet eden Başkan Altun;" Birinci etap alt yapı çalışmalarımız sonrası ikinci etap kapsamında estetik anlamda dokunuşlar yapıyoruz. Dinlenme ve piknik alanları, ağaçlandırma, kamelya ve banklar ile farklı tesislerin yapımıyla mesire alanımız her yaştan insana hitap edecek kompleks niteliğinde bir tesis haline gelecek. Hızla devam ettiğimiz çalışmalarımızı Kurban Bayramına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Gayretlerinden dolayı çalışan arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediye personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Kış yüzme şenliklerinin yapıldığı doğal havuzun yazında vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çeken Başkan Özkan Altun herkesi doğa harikası alanı görmeye davet etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:57
  1. doğa

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