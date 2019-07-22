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Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: "Vatandaşımızla gönül bağımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Topsöğüt, Emirören ve Akçatı mahallelerini ziyaret etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: "Vatandaşımızla gönül bağımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Topsöğüt, Emirören ve Akçatı mahallelerini ziyaret etti.


Belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları ile mahallelerde bir dizi incelemede bulunan Başkan Altun,"Mahallelerimizde de Bünyan Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve mahalle muhtarımız ile uyumlu bir çalışma sergiliyor, mahallemizin eksiklerini bir bir gideriyoruz. İnşallah bu uyumla hemşehrilerimizi rahatlatacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.


Bünyan’ın doğal güzelliklerine dikkat çeken Başkan Özkan Altun" Gerçekten ilçemizin dört bir yanı doğa harikası alanlarla bezeli. Bu alanlara yapacağımız estetik dokunuşlarla, gerek ilçemiz içinden gerekse ilçe dışından insanlarımızın misafirlerini ağırlayabileceği ve aileleriyle hoş vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getireceğiz. Bunların yanında bütün mahallerimizde yol, alt yapı ve çevre düzenlemesi gibi eksikleri gidereceğiz. Mahalle sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız. Mahalle ziyaretlerimizde, mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince biz vatandaşımızın ayağına giderek halini hatırını soruyor, birer çaylarını içerek çözümleyebileceğimiz sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz. Küçük büyük demeden her talebi aynı ehemmiyette değerlendiriyoruz. Vatandaşımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerle gönül bağımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.


Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları da Başkan Altun’u her an ulaşabildikleri için mutlu olduklarını belirterek kendilerine teşekkürlerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
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