Bünyamin Çiftçi kimdir | AK Parti Çayırova belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık

Bünyamin Çiftçi AK Parti Çayırova belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bünyamin Çiftçi'nin kim olduğu araştırılıyor. Çayırova Kurucu AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Bünyamin Çiftçi kimdir? İşte Bünyamin Çiftçi biyografisi...

Bünyamin Çiftçi kimdir?

1976 yılında doğan Bünyamin Çiftçi, ilk, orta ve lise eğitimini Çayırova’da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Vatani görevini yedek subay olarak yaptı. Siyasete AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte başladı, Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Bünyamin Çiftçi evli ve 3 çocuk babasıdır.