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Bunun yapan bir anne! Komşular isyan etti

Adana'da bir kadın 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu sık sık evde bırakıp gezmeye gitmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, saatlerce ağlayan bebeğin sesine dayanamayıp polisi aradı. Annenin saatler sonra eve geldiği öğrenilirken, yapılacak incelemeden sonra çocukların aileden alınıp alınmayacağına karar verilecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
Bunun yapan bir anne! Komşular isyan etti

Olay, Adana merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda ile Alptekin Y. 5 yıl önce evlendi. Çiftin, Adagül (4), Arif (2) ve 6 aylık Mete isimli 3 çocukları oldu. Ancak fabrikada çalışan Alptekin Y. eşini sürekli darp etmeye başladı. Bu nedenle aile çoğu kez mahalle değiştirdi.

Mithatpaşa Mahallesine de bir süre önce taşınan aile de anne çocuklarını evde bırakıp bırakıp gezmeye gitmeye başladı. Anne yine 6 aylık bebeğini de evde bırakıp gidince bebek ağlamaya başladı.

Komşular isyan etti

4 saat hiç susmadan bebek ağlayınca komşuları dayanamayıp polise haber verdi. Bu sırada bebeğin dayısı da olay yerine gelerek kız kardeşini arayıp eve gelmesini istedi. Ancak Eda Y. bir türlü eve gelmedi. Polis ise durumu çocuk polisine haber verdi. İnceleme sonrası çocukların aileden alınıp alınmayacağını karar verilecek. Annenin saatler sonra eve geldiği öğrenildi.

Mahalle sakini Ferhat Eber, her gün kadının çocukları bırakıp gittiğini, çocukların 4 saattir ağladığını söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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