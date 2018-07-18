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Bunun adı vahşet! Annelerinin gözlerini oyup bağırsaklarını...

Peru’da 3 satanist kardeş, annelerini gözlerini oyup bağırsaklarını deşerek öldürdü.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
Bunun adı vahşet! Annelerinin gözlerini oyup bağırsaklarını...

75 yaşındaki Teodora Quispe Ccayllahua, Cumartesi gecesi Peru’nun kuzeyindeki Andabamba isimli dağ köyünde üç çocuğu tarafından vahşice öldürüldü.

Polis, gözleri oyulmuş ve bağırsakları deşilmiş halde bulunan kadının, satanist ayinle öldürüldüğünü duyurdu.

38 yaşındaki Aurelia Quispe, 41 yaşındaki Percy Quispe ve 46 yaşındaki Marcelina Suane, annelerinin bedeninin parçalarını göle atarak kanında yıkanmakla da suçlanıyor.

Aurelia Quispe’nin, “Öldürme emrini karanlıklar efendisinden aldım” dediği de açıklandı.

Üç kardeşin, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapisle cezalandırılmaları bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31
  1. satanist kardeşler

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