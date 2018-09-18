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Bunun adı ticaret savaşı! Çin'den Donald Trump'a dev misilleme!

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasından sonra Çin'den son dakika açıklaması geldi.

18 Eylül 2018 Salı 16:50
Bunun adı ticaret savaşı! Çin'den Donald Trump'a dev misilleme!

Çin-ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak. ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife uygulanmaya başlayacak.

Çin bu ek tarifelerin ABD'nin tek taraflı korumacı adımlarına yanıt olduğunu bildirdi ve "Eğer ABD Çin mallaırna tarife oranlarını artırmakta ısrar ederse Çin buna aynı şekilde yanıt verecek. ABD'nin 2 taraf için de faydalı ticari ilişkiyi devam ettireceğini umuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yeni tarifelerden 5 bin ABD ürünü etkilenecek.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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