Bunun adı ticaret savaşı! Çin'den Donald Trump'a dev misilleme!

Çin-ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık ek tarife uygulayacak. ABD mallarına yeni gümrük tarifeleri % 5 ile 10 aralığında olacak, 60 milyar dolarlık ABD ürününe 24 Eylül'den itibaren tarife uygulanmaya başlayacak.

Çin bu ek tarifelerin ABD'nin tek taraflı korumacı adımlarına yanıt olduğunu bildirdi ve "Eğer ABD Çin mallaırna tarife oranlarını artırmakta ısrar ederse Çin buna aynı şekilde yanıt verecek. ABD'nin 2 taraf için de faydalı ticari ilişkiyi devam ettireceğini umuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yeni tarifelerden 5 bin ABD ürünü etkilenecek.