Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları açılışı geciktirmek

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Buna sabotaj denir" başlıklı bugünkü köşe yazısında, inşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanındaki işçi eylemlerinin sabotaj olduğunu belirtti.

SOLCULAR VE HDP'LİLER ÜŞÜŞTÜ!

Solcuların ve HDP’lilerin bu durumu fırsat bilip havalimanının şantiyesine üşüştüğüne dikkat çeken Ardıç, öne sürülen eylem gerekçelerinin de doğru olmadığına vurgu yaparak asıl amacın havalimanının açılış tarihini geciktirmek olduğunu yazdı.

İşte Ardıç’ın o yazısı;

Açılmasına bir buçuk ay kala, yeni havaalanı inşaatında çalışan işçiler kazan kaldırmışlar.

Neden?

Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış (İstanbul'a son üç ayda üç gün yağmur yağdı.)

Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı.

Ücretler elden ödeniyormuş, bazıları bir süredir para alamıyorlarmış, falan filan.

TİKKO ve HDP üyeleri hemen şantiyeye üşüştüler. Ekmek çıkaracaklar! Bu arada tam 450 sahte kimlikli provokatör de saptanmış. Kimlikleri kopyalamışlar, içeri dalmışlar.

Şimdi muhalif basın da sazan gibi üstüne atlayacak, solculuk teranesi tutturacak. "Tayyip düşmanı" mizah siteleri de çanak tutacaklar tabii.

Oysa inşaatta 800 servis aracı, 725 temizlik personeli, 200 sağlık görevlisi, 6 ambülans ve 7 revir var.

500 kişi öldü diyorlar, dört yılda ölen 27 kişi, buna şantiye yolunda trafik kazaları da dahil.

Hiçkimse "işçi hakları" falan diye cak cuk etmesin.

Bu eylem "solculuk" değildir.

Buna "sabotaj" denir.

Fetö Beştepe'yi bombaladı, Marmaris'te otel bastı, Tayyip Erdoğan'ı öldüremedi. Şimdi de havaalanı üzerinden mi boğazını sıkmak istiyor?

Yeni bir Gezi olayı ha?

(...)

Ama bu sefer "çadır yakacak" Fetö'cü polis yok...

"Köprüyü de yaptırmayacağız, havaalanını da" kafası bir kere yenilmişti, bir daha yenilecek.

Seçim kampanyası sırasında Muharrem İnce, "havaalanını yıkacak mısınız" sorusuna, "maalesef inşaat çok ilerlemiş, artık yıkamayız" diye cevap vermişti...

Yani az ilerlemiş olsa yıkacaktı!

Galiba şimdi de "yıkamayız ama hiç olmazsa geciktiririz" yaklaşımı öne çıkmış bazı çevrelerde...

(...)