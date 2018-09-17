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Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları açılışı geciktirmek

Engin Ardıç, bugünkü köşesinde İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde yaşanan işçi eylemlerinin havalimanının açılışını geciktirmek için yapılmış bir sabotaj olduğunu vurguladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:26
Bunun adı sabotaj! Asıl amaçları açılışı geciktirmek

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Buna sabotaj denir" başlıklı bugünkü köşe yazısında, inşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanındaki işçi eylemlerinin sabotaj olduğunu belirtti.

SOLCULAR VE HDP'LİLER ÜŞÜŞTÜ!

Solcuların ve HDP’lilerin bu durumu fırsat bilip havalimanının şantiyesine üşüştüğüne dikkat çeken Ardıç, öne sürülen eylem gerekçelerinin de doğru olmadığına vurgu yaparak asıl amacın havalimanının açılış tarihini geciktirmek olduğunu yazdı.

İşte Ardıç’ın o yazısı;

Açılmasına bir buçuk ay kala, yeni havaalanı inşaatında çalışan işçiler kazan kaldırmışlar.

Neden?

Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış (İstanbul'a son üç ayda üç gün yağmur yağdı.)

Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı.

Ücretler elden ödeniyormuş, bazıları bir süredir para alamıyorlarmış, falan filan.

TİKKO ve HDP üyeleri hemen şantiyeye üşüştüler. Ekmek çıkaracaklar! Bu arada tam 450 sahte kimlikli provokatör de saptanmış. Kimlikleri kopyalamışlar, içeri dalmışlar.

Şimdi muhalif basın da sazan gibi üstüne atlayacak, solculuk teranesi tutturacak. "Tayyip düşmanı" mizah siteleri de çanak tutacaklar tabii.

Oysa inşaatta 800 servis aracı, 725 temizlik personeli, 200 sağlık görevlisi, 6 ambülans ve 7 revir var.

500 kişi öldü diyorlar, dört yılda ölen 27 kişi, buna şantiye yolunda trafik kazaları da dahil.

Hiçkimse "işçi hakları" falan diye cak cuk etmesin.

Bu eylem "solculuk" değildir.

Buna "sabotaj" denir.

Fetö Beştepe'yi bombaladı, Marmaris'te otel bastı, Tayyip Erdoğan'ı öldüremedi. Şimdi de havaalanı üzerinden mi boğazını sıkmak istiyor?

Yeni bir Gezi olayı ha?

(...)

Ama bu sefer "çadır yakacak" Fetö'cü polis yok...

"Köprüyü de yaptırmayacağız, havaalanını da" kafası bir kere yenilmişti, bir daha yenilecek.

Seçim kampanyası sırasında Muharrem İnce, "havaalanını yıkacak mısınız" sorusuna, "maalesef inşaat çok ilerlemiş, artık yıkamayız" diye cevap vermişti...

Yani az ilerlemiş olsa yıkacaktı!

Galiba şimdi de "yıkamayız ama hiç olmazsa geciktiririz" yaklaşımı öne çıkmış bazı çevrelerde...

(...)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:26
  1. Engin Ardıç
  2. Engin Ardıç sabah
  3. 3. havalimanı
  4. eylem
  5. işçi
  6. İstanbul

YORUM YAZ

  • FERTAYFERTAY27 dk önce
    TÜRKIYEDE BÖYLE SATILMIS SABOTAJI COOOK ... COCUGU VAR LÜTFEN YAYINLAYIN BUNUN ISMI IFADE ÖZGÜRLÜGÜ BU ...COCUKLARIDA OKUSUNLAR ISTESINIZDE ISTEMESENIZDE BUNU BÖYLE BILIN.
  • AhmetAhmet45 dk önce
    Bugün başlanılsa hainleri asmaya çok zaman alır!En iyisi yakaladığın yerde kafasina bir kurşun en temizi!Ve acilen IDAM Kanun çıkması gerek it köpek asılmaz ise işimiz çok zor!
  • davudidavudi1 sa önce
    Devletin bakanına mı inanacağız (dün şartların iyileştirilmesi için çalışmalara başlandığını söylemişti) yoksa Engin Ardıç isimli birinin zihninden geçen senaryoya mı?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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