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Bünül: "Kahramanlık destanını unutturmayacağız"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, FETÖ darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, 15 Temmuz akşamı Ceyhan’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Bünül: "Kahramanlık destanını unutturmayacağız"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, FETÖ darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, 15 Temmuz akşamı Ceyhan’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ceyhan’da düzenlenecek programla anılacak. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Bünül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,milletin 15 Temmuz’da kahramanlık destanı yazdığını vurgulayarak, "Cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir. Tankların üzerine tekbirlerle yürüyen vatan evlatları, milletimizin asla teslim alınamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ispatlamıştır. FETÖ’nün hain saldırıları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir.


Böyle büyük bir fedakarlığın eseri olan 15 Temmuz direnişi ile ezanına, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkan milletimiz, bu uğurda 251 şehit vermiş, 2 bin 626 vatandaşımız da gazi olmuştur" dedi.


"O gece ülkemizin her bir köşesinde yaşanan kahramanlıkları asla unutmayacağız" diyen Bünül, "Milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olan 15 Temmuz’u, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak idrak ediyoruz. AK Parti olarak, bu kahramanlık destanının, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun unutulmaması, gençlerimize anlatılması, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarının yad edilmesi için her yıl rahmetle, minnetle ve şükranla anacağımız etkinlikler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
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