Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler Uygur Türklerine insanlık dışı işkencelerle her türlü zulmü reva gören Çin’de çekildiği tahmin edilen bir videoda, vicdansız caniler bir köpeğin ağzını bantlayarak ölüme terk etti. Bölgeden geçen kişilerin fark etmesi sonrası kurtarılarak veterinere götürülen köpek ölümden son anda kurtarıldı.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Hayvanlara yapılan işkencelerin ardı arkası kesilmiyor. Çin’de bir köpeğin ağzını bantlayıp ölüme terk eden caniler, insanlığın yüz karası olarak anılırken, ölmek üzere olan köpek veterinere götürülerek ölmekten kurtarıldı.

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