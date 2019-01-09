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Erdoğan dün açıklamıştı! Bunu yapan yaşadı

Kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamıştı.Peki ödemeler ne kadar ve nasıl olacak?

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:19
Erdoğan dün açıklamıştı! Bunu yapan yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kredi kartı borçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında açıklamalar yaptı.

Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlara mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için yeni bir imkan getiriliyor. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak.

Vatandaşın hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alınacak bu krediyle borçlar kapatılacak. Kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1,10, 60 aya kadar yüzde 1,20 olacak. 31 Aralık 2018'e kadar olan kredi kartı ve nakit avans borçları yapılandırılacak.

10 bin lira borcu olan üzerinden örnek

10 bin lira kredi kartı borcu olan kişi, 24 aylık vadede borç ödemeyi kabul ettiğinde aylık ödemesi 488 lira olacak. Bu kişinin yapacağı toplam ödeme ise 11 bin 732 lira.

Aynı kişi, 10 bin liralık borcunu 60 ay içinde ödemeye karar verirse aylık ödemesi 234 TL olacak. Toplam ödemesi ise 14 bin lira olacak.

10 bin lira tasarruf sağlanıyor

10 bin lira borcu olan biri mevcut faiz oranlarıyla ödeme yapmazsa 21 bin 798 liralık bir borçla yüz yüze gelecek. Yeni sistemden yararlanırsa 24 ayda 10 bin liradan fazla tasarruf etmiş olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 08:19
  1. EKONOMİ
  2. kredi kartı
  3. borç
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. ziraat bankası

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