Gıdada hile yapanlara hapisle cezası!

Hapis cezası ertelense de sahte gıda konusunda 1 yıldan fazla cezayla en uzun hapis cezası verilmiş oldu. Mahkeme, yağa koyulan katkı maddesinin alerjik tepkilere yol açabileceğine dikkat çekti.

Karar, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin (BYSD) müracaatının ardından Gaziantep Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine açılan davada verildi. 3 Mart 2015 tarihinde yapılan denetim sırasında, Gaziantepli bir firmanın ürettiği ayçiçeği yağından alınan numunenin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığının ortaya çıkmasının ardından, İl Müdürlüğü ve BYSD, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda bulunma” suçunun işlendiğini belirterek, mahkemeye başvurdu.

YA ALERJİSİ VARSA?

Mahkeme bilirkişi görevlendirdi. Değerlendirmede, ayçiçeği yağının içinde soya yağının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, şu tespitlere yer verildi: “Üretici, içerisinde alerjen bulunan ürünü ilgili yönetmelik uyarınca etiketinde göstermeli ve tüketici bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve ürünleri, yumurta, yer fıstığı gibi ürünleri alerjik hassasiyetler gösterenler tüketiciler için sağlık riskleri oluşturabilir.”