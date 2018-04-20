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Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi bulundu

20 Nisan 2018 Cuma 18:07
Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet

Olay, dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’ndeki bir sitenin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi görerek durumu yetkilere bildirdi. Ölü kedinin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, yaşanan olayın aydınlatılmasını istedi. Kendinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken yetkiler tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İHA

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:07
  1. Antalya
  2. Alanya

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    bu bir vahşet. hayvanlara acımayan insanlara hiç acımaz. bunu tapan insan değil hayvanlardan daha aşağılık mahluktur. bulunması lazım.
  • turkturk1 sa önce
    BIRISINE MESAJ YOLLAMISLAR SENI BOYLE YAPARI DIYE POLISIN O SAHSI BULMASI OLAYI YAPANLARIN BULUNMASINA YARDIM CI OLUR.
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