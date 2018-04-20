Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran vahşet

Olay, dün akşam saatlerinde Sugözü Mahallesi’ndeki bir sitenin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kedi görerek durumu yetkilere bildirdi. Ölü kedinin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, yaşanan olayın aydınlatılmasını istedi. Kendinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemezken yetkiler tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.

İHA