0553 313 94 23

Bunu yapan insan olamaz!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi’nde meydana gelen olayda Pali cinsi süs köpeği çiftlikten 200 metre ileride gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu.

19 Mart 2019 Salı 20:15
Bunu yapan insan olamaz!

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi’nde meydana gelen olayda Pali cinsi süs köpeği çiftlikten 200 metre ileride gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Sabah köpeği göremeyen sahibi tarlada ölü olarak buldu.



Olay, Kulaca Mahallesi yakınlarında bulunan bir çiftlikte meydana geldi.Çiftlik sahibi Fatih Ozgar’a ait Pali cinsi köpek vuruldu. Bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren Ozgar, yaptığı açıklamada, “Kulaca mevkiinde benim kendi çiftliğim var. Çiftlikte hayvan bakıyoruz. Köpeğim akşam çiftlikten dışarıya çıktı. Çıktıktan sonra bir daha geri gelmedi. Sabah tekrar hayvanlara bakmaya gittiğimde köpeği çiftlikte göremedim. Bunun üzerine çevrede arama gerçekleştirdim. Göğsünden kurşunlanmış şekilde köpeğimi çiftliğin 200 metre ilerisinde cansız halde buldum. Pali cinsi bir köpekti, kimseye zarar verecek bir köpek değildi. Büyük köpek olsa ısırsa anlayacağım ama benim köpeğimin kimseye zararı olamaz. Yazık günah hayvana ne istediniz küçücük hayvandan." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez" yazdı
    1. Sivas'ta 500 kişi "Çanakkale Geçilmez"..
    2. Erdoğan: "Milletimizin ve ümmetin..
    3. Esed rejimi geri dönmek isteyen..
    4. İmamoğlu’ndan Çırpıcı ve Ayvalı..
    5. Büyükşehirden gençlere çevre temizliği..
    6. AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanlığına..
    7. Van’da esnaf buluşması
    8. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    9. Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir..
    10. KKTC’den Rum tarafının silahlanmasına..
    11. Denizli’de Yeni Zelanda vahşetini öven..
    12. 4 metre yükseklikten dereye düşen..
    13. Bunu yapan insan olamaz!
    14. Merkez Güvenlik Kurulu İçişleri Bakan..
    15. Engelli adamın canice öldürülmesi..
    16. İskenderun Millet Parkı hizmete açıldı
    17. İstasyon Mahallesi Sosyal Donatı Alanı..
    18. Fransa’da öğretmenler eğitim yasa..
    19. Erdoğan: "Duyuyorum ki teşkilatımızda..
    20. Erdoğan: "Biz bu partinin başında..
    21. Malezya'daki kimyasal atık sızıntısı
    22. Erdoğan: "Vatandaşımızın gönlünü kıran..
    23. Nijerya'da eski devlet başkanından..
    24. İran'daki "Çarşamba Suri"..
    25. Batı Afrika'da Türk ürünlerine talep..
    26. "Çimen" tepki verince yakalandılar
    27. Erdoğan: "Milletin desteğini, duasını..
    28. Nazarbayev'in yerine geçecek isim..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da konuştu
    30. O rapor hakkında ABD'den skandal..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!