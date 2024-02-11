Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep'te yetişen... Damarlardakini eritiyor; Aktara koşturan o
Mide kanseri ve şeker hastalığı gibi önemli hastalıklarla baş eden bir bitki arıyorsanız moringayı mutlaka duymuşsunuzdur. Son yıllarda Batı dünyasının da keşfettiği bu bitki ülkemizde de yetişiyor.
Moringa bitkisi geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan bir şifa. Batı dünyası tarafından da son yıllarda keşfedilen bitki olan moringa mide kanserinden şeker hastalığına kadar birçok hastalığın ilacı. Tohumu, yaprağı, kabuğu, meyvesi, kökü her şeyi kullanılan moringa ülkemizde Gaziantep'te yetişiyor.
MORİNGANIN FAYDALARI
Kas gevşeticidir
Mide kanseriyle savaşır
Balgam söktürücüdür
Böbrek taşı düşürür
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kan şekerini düşürür
Kurutulmış moringa yaprağında yoğurdun 9 katı, yumurtanın 4 katı protein vardır.
Bağırsakları zararlı maddelerden kurtarır.
İltihap gidericidir.
MORİNGA NASIL KULLANILIR?
Yapraklarından çay yapılabilir.
Yaprakları nane gibi içeceklere dâhil edilebilir.
Yaprakları kurutulup yemeklere, çorbalara baharat gibi eklenebilir. Ancak herhangi bir hastalığı olanlar önce doktoruna danışmalıdır. Çünkü bazı bitkiler ilaçlarla etkileşime girdiğinde zararlı olabiliyor.