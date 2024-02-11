  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alman Robert İslam’la şereflendi! ‘İsmi Muhammed olsun’

Tüm dünya ticareti gözünü Türkiye'ye çevirmişti! İsrail'in zorba planı ortaya çıktı, saf dışı edecekler

Dünya 14 Şubat'a kilitlendi! Erdoğan Mısır'a gidiyor... TB2 SİHA detayı şimdiden olay oldu

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

DEM'in kararından sonra şoka girmişti... Özgür Özel ilk kez konuştu!

Mesut Hakkı Caşın'dan Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili olay açıklama: Yemin billah satılacak

Bahçeli: CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir

Tekirdağ'da Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kandil baronları bunlara oy istedi

Ümit Özdağ, kendisine ittifak teklif eden partiyi ilk kez açıkladı! Duyan şaşkına döndü! Seçimlerde beraber hareket edecekler

Türkiye'nin yüzlerce Bayraktar TB2 SİHA verdiği o ülke gidip Yunanistan ile anlaştı
Kadın - Aile Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep'te yetişen... Damarlardakini eritiyor; Aktara koşturan o
Kadın - Aile

Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep'te yetişen... Damarlardakini eritiyor; Aktara koşturan o

Yeniakit Publisher
2024-02-11 20:54:00 - 2024-02-11 20:57:03
Bunu tüketen mide kanseri olmuyor! Gaziantep'te yetişen... Damarlardakini eritiyor; Aktara koşturan o

Mide kanseri ve şeker hastalığı gibi önemli hastalıklarla baş eden bir bitki arıyorsanız moringayı mutlaka duymuşsunuzdur. Son yıllarda Batı dünyasının da keşfettiği bu bitki ülkemizde de yetişiyor.

Moringa bitkisi geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan bir şifa. Batı dünyası tarafından da son yıllarda keşfedilen bitki olan moringa mide kanserinden şeker hastalığına kadar birçok hastalığın ilacı. Tohumu, yaprağı, kabuğu, meyvesi, kökü her şeyi kullanılan moringa ülkemizde Gaziantep'te yetişiyor.

MORİNGANIN FAYDALARI

Kas gevşeticidir

Mide kanseriyle savaşır

Balgam söktürücüdür

Böbrek taşı düşürür
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kan şekerini düşürür

Kurutulmış moringa yaprağında yoğurdun 9 katı, yumurtanın 4 katı protein vardır.
Bağırsakları zararlı maddelerden kurtarır.

İltihap gidericidir.

MORİNGA NASIL KULLANILIR?

Yapraklarından çay yapılabilir.

Yaprakları nane gibi içeceklere dâhil edilebilir.
Yaprakları kurutulup yemeklere, çorbalara baharat gibi eklenebilir. Ancak herhangi bir hastalığı olanlar önce doktoruna danışmalıdır. Çünkü bazı bitkiler ilaçlarla etkileşime girdiğinde zararlı olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23