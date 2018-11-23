Süleyman Soylu: Bunu önleyemezsem aldığım nefes haram olsun!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Açılışında kameralar karşısına geçti.

Burada gündemi değerlendiren Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Süleyman Soylu, "10 yaşındaki kızların dağa çıkmasını engelleyemezsem aldığım nefes bana haram olsun. Kandil'deki Cemil Bayık'la, Meclis'teki kravatlıların hiçbir farkı yok" dedi.