Bunu mutlaka yapın, yoksa sağlık hizmeti alamazsınız

SGK’dan vatandaşlara e-devlet sistemi için uyarı geldi. Adres bilgilerini kontrol edip düzeltmeyenler sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir uyarı geldi. Kurum, e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiğini belirterek, adres bilgisi yanlış ya da eksik olanların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağını açıkladı.Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre vatandaşlarımızın Kurumumuz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunmaktadır.

Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Ülkemizde ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılacaktır.

Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri önem arz etmektedir.