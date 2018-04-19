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Bülent Tezcan: En büyük adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, parti içerisindeki en büyük adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:42
Bülent Tezcan: En büyük adayımız Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklaması CHP'yi telaşlandırdı.

65 GÜN VAR

65 gün sonra yapılacak seçimler için çalışmalarına hız veren CHP, bir yandan ittifak arayışına girerken bir yandan da adayını belirlemeye çalışıyor.

"EN BÜYÜK ADAY KILIÇDAROĞLU"

Parti içerisinde zaman zaman tartışmalara neden olan arayışlar devam ederken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan NTV canlı yayınına konuk oldu.

Erken seçime ilişkin soruları yanıtlayan Tezcan, "CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK"

Tezcan, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu'dur. Gönlümden geçen isim Genel Başkanımızdır. Ama adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme yetkim yok. Bu beni gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:42
  1. CHP
  2. Kemal kılıçdaroğlu
  3. cumhurbaşkanı
  4. recep tayyip erdoğan
  5. bülent tezcan

YORUM YAZ

  • hüs coşhüs coş5 sa önce
    isabetli bir karar olur. böylece Atatürk ün partiside bu adamdan kurtulur
  • ademadem6 sa önce
    iyi %20 de kalırsınız
  • kamilgüneş kamilgüneş 7 sa önce
    İçiniz yanıyor İciniz CHPadayını acıklamadı diye. ...
  • kenan durakkenan durak7 sa önce
    Yaptığı kalp şekli bile kendine dönük bir adamdan, halka dönük ne beklenebilir ki?
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