İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medya ve internette yer alan görüntülere ilişkin, "Biz CHP'nin eski darbeci zihniyetinin yok olmuş olduğunu ümit ediyorduk ama bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu." dedi.

Kartal'da bir düğün salonunda düzenlenen "Karadenizliler Buluşması"nda konuşan Kurtulmuş, 31 Mart'ın yerel seçim olmasına karşın Millet İttifakı sebebiyle genel seçim havasına girdiğini söyledi.

Millet İttifakı'nı Bremen Mızıkacıları'na benzeten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Karşımızdaki ittifak tam manasıyla Bremen Mızıkacıları ittifakı, birbirine benzemezler ittifakı oldu. Hiçbir konuda ortak fikri olmayan -partilerin başkanları için söylüyorum, seçmenlerini ayrı tutuyoruz- insanlar. Bu dört partinin yöneticilerini bir araya getirip deyin ki, ‘Bize Türkiye’nin geleceği ile ilgili siyasetle ilgili ortak dört tane cümle söyleyin.’ Söyleyebilirler mi? Birinin Hanya’ya gittiğine öbürü Konya’ya gider, birisinin ak dediğine öteki kara der, birisi Şam der öteki Mağrip der. Hiçbir ortak tarafları olmayan bu partilerin seçmenlerini uyarmak için iki günümüz var. Onlardan da oy istiyoruz. Çünkü davamız büyük, gidecek yolumuz var. Türkiye’yi güçlü ve büyük yapmak için ahdimiz var, yeminimiz var. Bütün bunları gerçekleştirmek için bir tane gücümüz var. O da sadece ve sadece milletin gücüdür. Onu da sandıkta ortaya koyacağız inşallah."

Kurtulmuş, karşılarındaki ittifakın tek ortak noktasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin düşmesi olduğunu ve bunun için mücadele ettiğini vurguladı.





- "CHP'li Gürkan'ın sözleri tüyler ürpertici"

Numan Kurtulmuş, konuşmasının devamında CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, FETÖ üyesi Ekrem Dumanlı, BTP eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşmalarını içeren videoları salonda bulunanlara izletti.

Gürkan'ın konuşmasını eleştiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tüyler ürpertici. Gerçek olmaması için dua ettim ilk duyduğumda. 15 Temmuz darbesinin olduğu gece bir türkü barda arkadaşlarıyla beraber kafayı çekiyor. Darbenin olduğunu öğrenmiş, neşesi, keyfi artıyor ve diyor ki; '36 yıl önce biz bunu daha önce görmüş, yaşamıştık. O zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var.' Yani 12 Eylül darbesini kastediyor ve 'içelim şerefe' diyor. Genel Başkanı 'Bu örtülü darbe, senaryo, tiyatro' derse belediye başkanı da böyle içkili kutlama yapar. Biz CHP'nin eski darbeci zihniyetinin yok olmuş olduğunu ümit ediyorduk ama bunu görünce tüylerimiz diken diken oldu."

Vatandaşlardan çevrelerinde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partililerle görüşecek ikna etmelerini isteyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey CHP'li kardeşim, sen Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir seçmenisin de nasıl oluyor da Cumhuriyet'in yıkıcı partisiyle iş birliği yapıyorsun? Kartal'da iş birliği yapıyorlar mı, meclis üyeleri listesi tek değil mi? İçerisinde HDP'li ve ötesinde PKK'ya yakın platformların üyesi olan adamlar var mı? Ey CHP'li kardeşim bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz? 24 Haziran’da İYİ Parti'ye oy vermiş bir komşunuza, ‘Sen kendini milliyetçi kabul ediyorsun. Bu dağın gölgesindeki HDP ve onun adamlarıyla ne işin var?’ diye sormayacak mısınız? Erbakan Hocanın izinden giden Saadet. Kocaeli’de bizim karşımızdaki muhalefet, Saadet adayının altındaki listede sıralanmış. Bütün hayatı CHP'nin fikriyatıyla mücadele etmek olan Erbakan Hoca ile irtibatınız varsa nasıl onun mücadele ettiği zihniyetle yan yana durup, iş birliği yapıyorsunuz? Bu ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez."





- "Haçlı zihniyetinin mensupları da o akşam diken üstünde oturacak"

Millet İttifakı'nın kinle düşünüp gözü kararmış şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi indirmek istediğini dile getiren Kurtulmuş, karşı ittifakın AK Parti'nin yerine koyacak bir şeylerihih bulunmadığını, Türkiye’nin sorunlarını çözmek için de ortak hareket edemeyeceklerini öne sürdü.

Döviz kurları üzerinden Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırılar bulunduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Çok sık duyduğunuz bir laf var, ‘Bu millet göbeğinden bağlıdır, midesine dokunursan siyasi iktidarla arası bozulur.' Bir kere anlamadıkları şey şu; Bu millet AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a göbeğinden değil gönlünden bağlıdır. Gönülden bağlı olduğunu da ekonomik birtakım oyunlarda ve 15 Temmuz gecesi tankların, uçakların karşısında göstermiştir." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'e destek isteyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"31 Mart seçimleri sadece Türkiye'de izlenmeyecek. 31 Mart akşamında dünyanın bütün merkezlerinde Türkiye seçimlerinin nereye gittiği, nasıl olduğu üzerinde herkes duracak. Hiç kimse bunun yerel seçim olduğunun farkında değil. Herkes bunu, Türkiye'nin geleceğinde hangi istikamette yürüyeceğinin bir işaret fişeği olarak görecek. İsrail'de, o akşam sonuçlar alınana kadar birileri diken üstünde oturacak. Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın başka yerlerinde Türkiye'ye, bu aziz millete hayatı dar etmek isteyen Haçlı zihniyetinin mensupları da o akşam diken üstünde oturacak."