Bunu beklemiyordu! Tacizci neye uğradığını şaşırdı Gaziantep'te 23 yaşındaki genç bir kız kendisini taciz eden kişiye önce biber gazı sıkıp sonrada vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran tacizci olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gaziantep'te 23 yaşındaki gıda teknikeri genç kız, 20 gündür takip ediliyordu. Bu yüzden de bir başına evinden çıkamıyordu. Haddini bildirdi Biber gazı aldı. Önceki gün sabah 6:30'da işe gitmek için yola çıktı. Tacizci yine adım adım peşindeydi. Genç kadın bu sefer sessiz kalmadı. Tacizciye tepki gösterdi ve cebinden biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Tacizle suçlanan adam neye uğradığını şaşırdı. Yumruk darbelerinden kaçarak kurtuldu.

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