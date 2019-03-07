DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin bulunduğu 5'i firari 52 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık İsmail Çolak, yapının örgüt kısmını sonradan öğrendiğini, bu konuda da samimi beyanlarda bulunmak üzere Polonya'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Dini vecibeler konusunda söz konusu yapının üyeleriyle görüştüğünü anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"1986 yılında İsmail'in Yeri isimli iş yerimi hizmete açtım. Alkolsüz bir işletme olduğu için işletmem tercih edildi. Bu yapı beni içine çekmeye çalıştı. Ben dağda yetiştim, bu işlerin bu kadar olacağını bilemedim. İşimi yaptım. Din, iman, Kur'an diye kandırıldım. Bunların terörist yetiştirdiğini bilmiyordum. Pişmanım."

Çolak, yurt dışında oturum izni olmasına rağmen Türkiye'ye geldiğini aktararak, "Polonya'da 3 yıllık daha oturum iznim olmasına rağmen ben buraya geldim. Ülkemin adaletine güveniyorum. Sağlık sorunlarım cezaevine girdikten sonra artmaya başladı. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin samimi beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim 3 yıllık oturma izni olmasına rağmen Türkiye'ye gelmiştir, gizli tanık beyanları soyuttur. Sayın Çolak için 'mütevelli' deniyor. Biz bunu araştırdık, bu kişiler 'Para alınabilecek önemli bürokratlar' olarak tabir ediliyor, müvekkilim böyle bir durumda olamaz. Sağlık sorunları ve anlattıklarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesi de göz önüne alınarak bihakkın tahliyesine, dosya karara bağlanacaksa da beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, ek mütalaasında bir önceki celsede sunduğu mütalaanın geçerli olduğunu, İsmail Çolak'ın hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarını yapmasıyla devam ediyor.

Bir önceki celsede, cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Eyüp Çakır, Fisun Çelik, İbrahim Çelik, Murat Güner ve Samet Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasını, İsmail Çolak'ın da aralarında bulunduğu 30 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, aralarında Çolak'ın da bulunduğu 17 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını istemişti.



Cumhuriyet savcısı, diğer 17 sanığın da beraatine karar verilmesini talep etmişti.



- İddianameden



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.



İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla on beşer yıl hapis cezası talep ediliyor.



