ZONGULDAK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. 'Bunu yapmayın, bu devlete, ülkeye, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun meclise gönderdiği, onun belediye meclisine sokmaya çalıştığı siyasi bölücü de odur. Onunla da biz mücadele edeceğiz." dedi.

Destici, partisince Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

BBP olarak seçim daha başlamadan bütün siyasi partilere bir teklif yaptıklarını hatırlatan Destici, "Türkiye’de şu anda terörden de daha büyük bir tehdit var, o da siyasi bölücülüktür. 'Nasıl askerimiz, polisimiz sınır içi ve sınır dışında canını vererek, şehit olarak teröristlerle mücadele ediyorsa, gelin biz de el ve güç birliğiyle, ayrım yapmadan bütün partiler bu siyasi bölücülere karşı birlikte mücadele edelim. Birlikte olalım, askerimiz, polisimiz nasıl dağda, ovada teröristlerin kökünü kazıyorsa, biz de bunların sandıkta kökünü kazıyalım.' dedik." şeklinde konuştu.

Hiç kimsenin buna yanaşmadığını, bazılarının bunun daha da ilerisine gittiğini ileri süren Destici, "Siyasi bölücülerle örtülü, gizli kapaklı iş birliklerine girdiler. Ben buradan o partilerimizi uyarıyorum. 'Bunu yapmayın, bu devlete, ülkeye, millete kötülüktür. Dağdaki PKK'lı terörist ne ise onun meclise gönderdiği, onun belediye meclisine sokmaya çalıştığı siyasi bölücü de odur. Onunla da biz mücadele edeceğiz.' dedik. Siyasi bölücülerle başka şehirlerde, başka ilçelerde iş birliği yapana değil, sizin gibi olan, vatan, millet, devlet dediğinde her şeyini ortaya koyabilen Hüseyin başkana destek vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na taş kömürüne işçi alınmasında büyük gayretlerinin olduğunun aktararak, demir çelik, Erdemir konusunda da önceliğin Ereğli’ye verilmesi noktasında uğraş verdiklerini dile getirdi.

- "Biz üretimi de destekleyeceğiz"

Herkesin iş, aş, insanca bir yaşam ve tencerelerinin kaynamasını istediğini belirten Destici, belediyecilik anlayışlarının sadece çevre düzenlenmesi ve taş döşemeyle ilgili olmadığını, üretimi de destekleyecek bir anlayışa sahip bulunduklarını vurguladı.

Emeklilikte yaşa takılanların erken emeklilik değil haklarını istediklerini anlatan Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

"Emeklikte yaşa takılanlar işe başlarken devlet bize dedi ki, 'Şu kadar çalışacaksın, şu kadar yıl, bu kadar prim ödeyeceksin emekli olacaksın.' dedi. Sonra adeta maç oynanırken o esnada kural değiştirdi ve 'Yaş sınırı koyuyorum.' dedi. Bu olmaz. Emeklilikte yaşa takılanlar, erken emeklilik istemiyor, haklarını istiyor, mücadele ediyorlar, onların yanındayım. 24 Haziran seçimleri öncesi verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü var. Polislerimiz orada. 3 bin 600 ek göstergeyi bekliyorlar. Din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, bu dönemin bana göre en büyük hak mağdurlarından bir tanesi öğretmenler. Bir eğitimci olarak bunu biliyorum. Bunlara verilen söz yerine getirilmeli ve 3 bin 600 ek gösterge mutlaka çıkarılmalı."

- "Hesap veremeyeceğimiz hiçbir işin altında imzamız yok"

Destici, taşeron olup kadroya geçemeyenlerin bulunduğunu, bunların da kadro hakkının verilmesi, emekliler için mutlaka iyileştirme yapılması gerektiğini dile getirdi.

31 Mart seçimlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yetkiyi verdiğiniz zaman 5 yıl gidiyor. Onun için burada çok dikkatli ve titiz davranmalısınız. Sadece siz değil buradan döndükten sonra son bir hafta kaldı. Önce evin içinden başlayarak, hemen yanındaki komşudan, en yakın akrabadan başlayarak telefona sarılıp tanıdığımız bütün arkadaşlarımızı kardeşlerimizi akrabalarımızı arayarak, 31 Mart’ta yapılacak Ereğli Belediye Başkanlığı seçimleri için Hüseyin Uysal'a, BBP’ye oy isteyeceksiniz. En rahat oyu siz isteyeceksiniz. Bizim anlımız ak, başımız dik. Ellerimiz kire pasa bulaşmadı. Dolayısıyla bizim hesap veremeyeceğimiz hiçbir işin altında imzamız yok. Belediye başkanı adayımızın da yok. Onun için sizin en rahat oy isteyeceğiniz seçim. En çok da sizin hakkınız çünkü başarılı bir belediye başkanımız var."