"Bunların sadakati Türkiye'ye değil FETÖ'yedir"

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İstanbul seçimleri) Neden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin düzenlediği "Milli Birlik ve Beraberlik" iftarına katıldı.

Programda konuşan Çavuşoğlu, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getirerek, "Ülkemiz, milletimiz için bu birlik ve beraberliği daim kılmamız gerekiyor. Bugün dünya çok ilginç bir süreçten geçiyor, hızlıca değişiyor. Bunun bize sunduğu fırsatları da var ama bir o kadar da bizleri, milletimizi, bizim coğrafyamızı, dünya insanlığını karşı karşıya bıraktığı sınamalar ve tehlikeleri de var. Bizim önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için de birlik, beraberlik içinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik çetin sınamaların yapıldığını ve bunların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ülkemiz 17 yıldır içeriden ve dışarıdan gelen tehdit ve sınamalara karşı direncini göstermiştir. Tüm zorluklara rağmen büyük bir mesafe kaydetmiştir ama bugün geldiğimiz nokta bizi tatmin edemez." diye konuştu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için çok çalışılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, 2053 ve 2071 vizyonlarının da şimdiden ortaya konulması ve bunun için şimdiden çalışılmaya başlanması gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayanlar gibi yurt dışında yaşayanlara karşı da sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun, önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Aynı şekilde, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk soydaşlarına da güçlü bir Türkiye'nin bulunduğunun ve onlarla birlikte olduğunun hissettirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul seçimlerinin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart akşamında veya o seçim günü yapılan usulsüzlüklerin giderilmesi bakımından önemlidir. Ben hukuktan bahsediyorum. Anayasamıza bakarım, ne diyor? 'Seçim sandıklarında kamu görevlileri olmalı sadece.' Peki 754 sandıkta binlerce sandık başkanı, o sandığın başkanı olan ve yönetiminde olan kişileri kim getirdi, atadı? Özel okullardan... Bu okulları kim örgütleyip getirdi sandığa koydu? KHK ile devlet görevine son verilen kişileri sandık görevlisi olarak kim yazdı? Neden KHK ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü bunlar, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?"





- "Yüzde 10’u sayıldığında 15 bin fark düştü"

Onlarca sandıkta sayım dökümü olmadığını aktaran Çavuşoğlu, 90 sandıkta da sayım döküm cetvellerinin imzalanmadığını belirtti. Yüzlerce kısıtlı oyun kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "Oyların yüzde 10’u sayıldı, yüzde 90’ı sayılmadı, yüzde 10’u sayıldığında 15 bin fark aradan düştü. Neden o sayımda, geçersiz sayılan oyların hepsinde Binali Beyin aleyhine geçersiz sayıldı." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde görev yapmış, daha sonra parti kurucumuz olmuş ve ulaştırma bakanlığı ile tüm iller ve ilçelerin her yerinde çok büyük projeler hayata geçirmiştir. Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da "İstanbul yarım kaldı inşallah 23 Haziran'da onu da tamamlayacağız. Aziz millet iradesi her şeyin üzerindedir. Bu iradenin gerçek anlamda ve doğru bir şekilde sandığa yansımasıdır esas olan. İstanbul Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun olarak yönetilmelidir." dedi.





- "Ayrışma değil, beraberliğin mutluluğunu yaşamalıyız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Yüksel, ise "Hangi dinden, siyasi görüşten olursak olalım hepimiz insanız, Allah’ın en güzel surette yarattığı insanız. Birbirimize büyük bir saygımız var. Farklı düşüncelerden dolayı ayrışma değil, insanlığımızı hatırlayıp bir ve beraber olmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Hepimiz yolcuyuz, aynı gemideyiz. Birbirimizin farklılıklarını zenginlik olarak kabul edip, toleransla karşılayıp ötekileştirmemek gerekir. Dünyanın en stratejik yerinde, en güzel yurt olan Anadolu’da hep birlikte omuz omuza yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Genel Hasan Cengiz da Türkiye’nin birçok bölgesinden Milli Birlik ve Beraberlik iftarı için bir araya gelen STK temsilcileri ve davetlilere teşekkür ederek, "İstanbul’da bir araya geldik. İstanbul Ötüken’dir, İstanbul Bişkek’tir, Bağdat’tır, Şam’dır. İstanbul merkezimizdir. Bütün medeniyetlerin merkezi olan İstanbul önemli. Rahmetli Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyoruz." dedi.