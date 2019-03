AMASYA (AA) - AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Millet İttifakı ile ilgili, "Türkiye'nin geleceği üzerine tek olumlu bir laf üzerine anlaşamaz, aynı istikamete yönelemezler. O yüzden bunların beraberliğinden Türkiye'ye hayır çıkmaz." dedi.

Bostancı, partisinin Suluova ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen desteğin millete verildiğini, onunla birlikte yürüyen insanların da milletin adamı olduğunu söyledi.

Yerel seçimler için iki ittifak oluştuğunu belirten Bostancı, "Cumhur İttifakı'nın kuruluş sürecinin her adımını biliyorum. Önce 30 büyükşehirde başladı, sonra 21 il eklendi. 28 ilde Cumhur İttifakı ortak adaylarla seçime girmedi ama bu, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun davranılmayacağı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

İttifakın yapıldığı her yerde adayın, AK Parti'den aday ise afişini "Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den adayıdır" diye bastırdığını anlatan Bostancı, şöyle devam etti:

"Amasya, her iki partinin farklı adaylarla seçime girdiği illerden. Merkez ve ilçelerde hem AK Parti hem de MHP'nin adayları var. Her iki partinin teşkilatlarına gönderilen bir genelge var. O genelgede deniliyor ki, 'AK Parti'nin de MHP'nin de adayının olduğu yerde seçim rekabeti içinde AK Parti'nin ve MHP'nin adayları kendilerini anlatacaklar ama rakipleri aleyhine konuşmayacaklar, belden aşağıya vurmayacaklar. Biz AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde bu kurala uyuyoruz. Suluova ilçesinde AK Parti'nin adayı Fatih Üçok. Karşısında da MHP'nin adayı var. Millet burada tercihini yapacak. Zaten Suluova'da milletin her zaman tercihi Recep Tayyip Erdoğan olmuş, AK Parti olmuş."

Bostancı, kulaklarına bazı değerlendirmeler geldiğini aktararak, "Bize dostlarımızdan taş gelse biz onlara gül atarız. Daha fazlasını atmayız. Bizim aleyhimize konuşan olursa 'eyvallah' deriz. Dışarıdan gelenler ise bunlar misafirimizdir. Onlara hiçbir şekilde dilimizi uzatmayın, başımızın üstünde yeri vardır. Bizim yolumuz da istikametimiz de belli. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, oyumuz AK Parti." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı bulunduğunu belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"Onlar da 3 tane benzemez. Bir de yanlarında kendi ifadeleriyle dirsek mesafesinin ötesine kaçamayan Saadet Partisi. Şimdi CHP bu partilerden biri. HDP mahcup ve örtülü ortak. Bir de İYİ Parti var, tepkiden doğmuş. Aslında henüz parti de olamamış. 'Bunların ortak noktası ne?' diye bakıyoruz. Tek ortak noktaları var, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı. Düşmanlıktan bu memlekete hayır çıkar mı? Çıkmaz. Bunlar birleşsin, ortak bir parti olsunlar. HDP, İYİ Parti, CHP, Saadet birleşsinler, tek parti olsunlar, ortak bir programla milletin huzuruna çıksınlar. O zaman deriz ki, 'Memlekete söyleyecekleri bir lafları var'. Türkiye'nin geleceği üzerine tek olumlu bir laf üzerine anlaşamaz, aynı istikamete yönelemezler. O yüzden bunların beraberliğinden Türkiye'ye hayır çıkmaz."

Açılışa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti eski Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, partililer ve vatandaşlar katıldı.