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"Bunların belediyecilik karneleri sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Diyorlar ki yerel seçim manifestosunda 'Mart'ın sonu bahar', bende sizlere soruyorum bu şehirler, bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün?"- "Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik karneleri sıfır. Bunların belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır ve çöp, çamur, çukur belediyeciliğini sona erdiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır"

20 Mart 2019 Çarşamba 22:20
"Bunların belediyecilik karneleri sıfır"

BAYBURT (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Diyorlar ki yerel seçim manifestosunda 'Mart'ın sonu bahar', bende sizlere soruyorum bu şehirler, bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün?" dedi.

Kurum, Gençosman Mahallesi'ndeki salonda gerçekleştirilen toplantıda, göreve geldiği günden itibaren 50'nin üzerinde şehri ziyaret ederek, bakanlığınca yürütülen projeleri yerinde incelediğini belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde Bayburt'ta altyapıdan üstyapıya, sağlıktan eğitime, tarımdan turizme kadar birçok sektörde yatırımlar yapıldığını anlatan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da devam eden yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Kurum, TOKİ Başkanlığının Bayburt'a 16 yılda 113 milyon liralık konut, cami, hastane, kamu hizmet binası, okul ve ticaret merkezi kazandırdığını vurguladı.

Bugün yaptıkları toplantıda Bayburt'un geleceği için önemli kararlar aldıklarına işaret eden Bakan Kurum, şehrin ekonomisi için önem taşıyan Bayburt Kışlası'nın ihalesine mayıs ayının ilk haftasında çıkacaklarını aktardı.

Kurum, kentsel dönüşüm, sosyal konut ve sokak sağlıklaştırmasına ilişkin projelere de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşk ile yürüyen yorulur mu? Yorulmaz, yorulmadık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde milletimizin teveccühünü görüyoruz. 16 yıldır gece gündüz, darbe, Gezi demediniz hep bizim yanımızda oldunuz, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 31 Mart'ta bu beka mücadelesini sona erdirmek suretiyle Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Bayburt kazanacak tüm Türkiye kazanacak. Biz beka meselesi üzerinden yürürken Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki yerel seçim manifestosunda 'Mart'ın sonu bahar', bende sizlere soruyorum bu şehirler, bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün?"

"Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz." diyen Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunların belediyecilik karneleri sıfır. Bunların belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır ve çöp, çamur, çukur belediyeciliğini sona erdiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bayburt, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza yüzde 82 oyla destek vererek, büyük bir rekora imza attı, inşallah Fatih Yumak başkanımıza da aynı desteği verecek."

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat da yer aldı.

Şehit Osman Tepesi ve İmaret Tepe'den şehri inceleyen Bakan Kurum, Gençosman Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 22:20
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. Bayburt
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
  4. STK'larla toplantı

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