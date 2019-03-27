0553 313 94 23

"Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosu açıklıyor. Diyorlar ki, 'martın sonu baharmış.' Ben de Samsun'dan soruyorum, yahu bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki, bu baharı da görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır"- "Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev projeler, dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz"- "2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut uygulaması yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin sosyal konutluk projemizi açıkladık ve başvuru sayısı bugün itibarıyla 550 bini aştı"

27 Mart 2019 Çarşamba 22:56
"Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır"

SAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosu açıklıyor. Diyorlar ki, 'martın sonu baharmış.' Ben de Samsun'dan soruyorum, yahu bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki, bu baharı da görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığının İlkadım ilçesine bağlı Hastane Mahallesi'nde düzenlediği mitingde, 16 yıldır her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiklerini söyledi.

16 yıl öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisinde, ekonomide dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Kurum, "Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülke vardı. Şimdi ama 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülke var. Şimdi o zillet ittifakı var ya, onlar şimdi Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa sürüklenmesini bekleyenler, ellerini ovuşturanlar. Bu yıl Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Samsun bu kirli ve gizli planlara 100 yıl önce izin vermedi, bugün de vermez inşallah. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev projeler, dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı sosyal konut projeleri hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut uygulaması yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin sosyal konutluk projemizi açıkladık ve başvuru sayısı bugün itibarıyla 550 bini aştı. Samsun'un İlkadım ilçesindeki yaşam şartlarını, binaların durumlarını gelip yerinde fiilen gördük. Maalesef burada yapılarımız sosyal donatı anlamında yetersiz, altyapı anlamında bazı yetersizlikler var. Tabii son 17 yılda çok büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen o sosyal donatı imkanların az olmasından ve yeşil alan imkanlarının az olmasından ve bu dar sokaklardan dolayı biraz çile çektiniz. İnşallah biz artık bu çileye son veriyoruz. Hastane, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Fatih, Reşadiye, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz."

- "Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları bozduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu kutlu ittifakı kurduk, o Cumhuriyet Halk Partisi, illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantıları ile kol kola girdiler. Burası Samsun. Samsun'da sen terör örgütünün uzantıları ile kol kola giremezsin. Samsun buna izin vermez. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle kazanacağız. Samsun kazanacak, İlkadım kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz bu kadar uğraşırken, vatandaşımızın derdi ile dertlenirken, gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosu açıklıyor. Diyorlar ki, 'martın sonu baharmış.' Ben de Samsun'dan soruyorum, yahu bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki, bu baharı da görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur ve çukuru bitiren AK Parti olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."

Kurum, Samsun'un 31 Mart'ta "zillet ve illet ittifakı"na gereken cevabı sandıkta vereceğini sözlerine ekledi.

Mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı ve adayı Erdoğan Tok ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:56
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. miting
  3. Samsun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişli’de otomobil ile elektrikli araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
    1. Şişli’de otomobil ile elektrikli araç..
    2. "Bunların belediyecilik kariyeri de..
    3. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, nerede..
    5. Bakan Ersoy, Denizli'de turizm sektörü..
    6. "Benzemezler ittifakının tek derdi..
    7. İngilizler: Türkiye dersini aldı, izin..
    8. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki:..
    9. Fethiye’de ’Gençlik Şöleni’
    10. Tunus Parlamentosu'ndan BM'ye Golan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    12. Aydın’da orman yangını
    13. GÜNCELLEME - Kazakistan'da helikopter..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur..
    15. İmamoğlu'nun yeni sloganı çalıntı çıktı!
    16. "Sığınmacılar bize adapte olamadı"
    17. Barış yanlısı Güney Sudanlı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran..
    19. Ülkede bombalı saldırı şoku!
    20. Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma..
    21. "Terör kadar önceliğimiz kentsel..
    22. Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ..
    23. Futbol: Hazırlık maçı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK'ya..
    25. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Uygur..
    26. Esat Kabaklı, Fethiye'de konser verdi
    27. Erdoğan "İHA'lar koordinatları..
    28. Kazakistan'da helikopter düştü: 13..
    29. Bakan Çavuşoğlu:“Bunlar beşi boş..
    30. Başkan Erdoğan: Çok ciddi yanılacaklar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek