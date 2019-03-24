"Bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır"

ADANA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "CHP döneminde bu şehirler, ilçeler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Biz, pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır, karneleri de sıfır." dedi.

Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Ceyhan ilçesi Doktor Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, ülkenin tüm şehirlerini karış karış gezip, yerinde incelemeler yaparak projeler açıkladıklarını söyledi.

Bugün de Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Kurum, bu projenin Ceyhan'a çok şey katacağını kaydetti.

Kurum, projenin ilk etapta 40 bin kişiye bittiğinde de düzenli olarak 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

"Bizim bir hayalimiz, hedefimiz var, bizim bir aşkımız var" diyen Kurum, "2023 yılının Türkiye'sinin, çevresiyle, doğasıyla sağlıklı şehirleriyle dünyaya örnek bir ülke olması hayalimiz var. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden, güçlü ilçelerden geçer. Adana'mız bu noktada en büyük hizmetlere layık. En büyük yatırımlarımızı hak eden şehirlerimizin başında geliyor. Biz de Adana'mızın, Ceyhan'ımızın yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünü anlamak için dünü görmenin ve hatırlamanın gerektiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak 16 yılda her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bir yere bağımlıydık artık bağımlı değiliz. Kendi İHA ve SİHA'larımızı üretiyoruz. Biz insansız hava araçlarını üretmeseydik, bugün Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda farklı bir durum olurdu. Ekonomide bağımlıydık. AK Parti'den önce, IMF'ye bağımlı olarak hareket ediyor ve IMF'den bağımsız karar alamıyorduk. Tam 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. Bütün borçları ödedik ve ekonomik bağımsızlığımızı kazandık. İşte AK Parti budur. Milli gelirimiz 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıktı. Yılda 36 milyar dolar ihracat yapıyorduk şimdi 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir Türkiye vardı. Şimdi darbecilerin karşısına çıkan, aslan gibi dikilen, 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye dur diyen bir Türkiye var. Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını bekleyenler var. Ama ben görüyorum ki Adana'da, Ceyhan'da buna kimse müsaade etmez. Adanalı, Ceyhanlı bu plana müsaade etmez, geçit vermez. Yıllarca bizim için istediler ki 'Hiç ilerlemesin, inisiyatif almasın ve o bağlandığı yerde otlasın' dediler. En büyük hakaretleri yaptılar. Ama bu ülke artık inisiyatif alıyor, yerinde saymıyor, istikamet alıyor, istikamet veriyor ve birileri de hırsından çatlıyor. Kim, hangi kirli tezgahı kurarsa kursun biz yolumuza, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Dev projeler yapmaya, milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz."

- "31 Mart'ın adı bir beka mücadelesinin adıdır"



Kurum, kurulan tuzakları birer birer bozarak Türkiye'nin önünü açmaya, beka mücadelesine önderlik etmeye çalıştıklarını anlatarak, milletin de kendilerine teveccüh gösterdiğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin illet ve zillet ittifakını kurduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. İttifak dediğin milletin gözlerinin önünde olur, şeffaf olur. Bunlar gizli bir ittifak içine girdiler. Ama maalesef mızrak çuvala sığmadı, kendilerini afişe ettiler. İşte Ceyhan'da HDP'li yöneticiler CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklediklerini alenen açıkladılar. Şimdi bizim görevimiz daha da büyüdü. Bilhassa Kürt kardeşlerimizi istismar eden bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bu kirli ve gizli tuzaklara Ceyhan'daki kardeşlerimiz inşallah en iyi cevabı verecektir. 31 Mart'ın adı bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak, Ceyhan kazanacaktır."

- "Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır karneleri de sıfır"

"Anadolu'da bir söz var. Başına bahar vurdu derler." diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına da bahar vurmuş olacak ki ne dediğini bilmiyor. Yerel seçim manifestolarında diyorlar ki martın sonu bahar olacakmış. Ben de Ceyhan'dan Adana'dan sizlere soruyorum; CHP döneminde bu şehirler, ilçeler ne zaman baharı gördü ki bu martta görsün? Biz, pehlivanı mindere çıkışından biliriz. Bunların belediyecilik kariyeri de sıfır, karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti'dir, AK belediyeciliktir, Recep Tayyip Erdoğan'dır."

- Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısı

Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısına da değinen Kurum, "Bizim tarihimize, minarelerimize, İstanbul'a, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza düşman bir cani. Dünya böyle bir caniyi lanetlerken CHP çıkıyor diyor ki 'İslam dünyası kendisine baksın.' Bu sözü bir tek CHP Genel Başkanı söyledi bir de Avusturya'da ırkçı, İslam ve Türkiye düşmanı olan bir senatör söyledi. Böyle bir zihniyete değerli kardeşlerim Türkiye teslim edilmez, Adana, Ceyhan teslim edilmez. 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verin." diye konuştu.

Kurum konuşmasında Adana ve Ceyhan'a yapılan yatırımlar ile projeleri de anlattı.

Bakan Kurum, Ceyhan'ın ardından Seyhan ilçesi Gürsel Paşa Mahallesi Çarşamba Semt Pazarı'nda düzenlenen mitingde de vatandaşlara hitap ederek AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'ye destek istedi.











