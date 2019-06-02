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Bunları hiç düşündün mü? İlginç

Hep küçük ayrıntıları görmezden geliriz. Fakat bilmeliyiz ki aslında hayatımızı hep o küçük ayrıntılar dolduruyor...

02 Haziran 2019 Pazar 13:11
Bunları hiç düşündün mü? İlginç

İnsan eğer 10 TL’yi sadaka verecek olsa bu miktarı çok bulur ama 10 TL ile mağazadan bir şey almaya gitse alacak birşey bulamaz. İlginç.

İnsan 10 dk. zikir edecek olsa bu zamanı çok bulur ama bir film veya maç olsa bir buçuk saatlik zaman onun için hemen geçiverir. İlginç.

Bir futbol maçının uzaması insanın hoşuna gider ama Cuma namazında hutbenin birkaç dakika uzaması hiç de hoşuna gitmez! İlginç.

İnsan duyduğu dedikoduya hemen inanır ve kabullenir ama kesin doğru olduğunu bildiği bir şeyi inat ederek hemen kabullenmez. İlginç.

İnsan camide bir saat ibadet ederek vakit geçirecek olsa onun için zaman geçmek bilmez ama televizyona bakarken zaman onun için çabucak geçer. İlginç.

İnsan namaz kılarken, ibadet esnasında dünyevi konuları düşünmeyi sever ama normalde İslamiyeti düşünmekten kaçınır. İlginç.

İnsana bir sureyi veya surenin manasını okumak zor gelir ama bir romanı okumak onun için kolaydır. İlginç.

İnsan konserde ilk sıralarda olmak için çaba sarfeder ama camide ilk sıralarda olmak için çaba sarfetmez. İlginç.

İnsan her gün birilerinin ölüm haberini alır, ama yine de kendisinin de bir gün öleceğini düşünmez. İlginç.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:11
  1. Bunları hiç düşündün mü?
  2. 10 TL
  3. sadaka
  4. Cuma namazı
  5. zikir
  6. İslamiyet
  7. sure

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