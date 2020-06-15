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Bunlar vekil olabilir mi?

Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Bunlar vekil olabilir mi?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:05:00 -
Bunlar vekil olabilir mi?

Mustafa Ulu/Akşehir

82 milyonun paralarıyla alınan, tüyü bitmemiş yetimlerin parası olan ve olmayanın emeğiyle emanet edilen; oturduğu sıraların kapaklarını çarpan, çekmecelerini uyarılara rağmen defalarca çarpan kişilere sesleniyoruz. Daha dün oldu… Sizlerde insanlık yok mu? Sizler kimlersiniz, kimin temsilcilerisiniz? Oturduğu masaya, yemek yediği tekneye pisliğini yapanlar, sizler nereden geldiniz? Kimin vekillerisiniz?

Zerre kadar insanlığı olan, iğne ucu kadar vicdanı olan bir insan, oturduğu şerefli çatının kendisine emanet edilen makamın haysiyetini, ağzından çıkan çirkin sözlerle ayaklar altına alan bu insanlar, 82 milyonun emanet ettiği milletvekilliği gibi değerli makamı, şahsi hırs ve kini ile tahrip eden, bu kişiliği teşekkül edememiş zayıf şahıslara ne söylenebilir ki.

Şu mazlum devletimizin alın teriyle emanet edilen o güzelim oturma masalarına hem oturup hem de tahrip edenlere bir ceza nasıl olmaz… Ne cesaret ve hakla ülkemin milli varlığına zarar veriyor ve tahrip ediyorlar. Bununla da mı Cumhurbaşkanımız ilgilensin? Bir çift söz de bizim cephedekilere söylemek istiyorum. Unutmasınlar ki;

Nil kenarında koyunu kurt kapsa…

Adl-i ilahi Ömer’den sorar.

Ne az düşünüyoruz. Saygılarımla.

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