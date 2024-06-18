Bunlar iyi günler, daha beteri geliyor! Türkiye’nin başı dertte... Sıcak hava: Türkiye'ye gelmesi an meselesi

Geçtiğimiz günlerde Balkanlardan gelen serin hava ile rahatlayan Türkiye, şimdi yeniden sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya.

Meteoroloji yetkililerinden gelen uyarılara göre, iki ayrı sıcak hava dalgası yolda ve tüm ülke adeta kavrulacak.

Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası, yanında Arabistan’ın kavurucu sıcaklarını da getiriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla artması bekleniyor.

2 dalga birden vuracak

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sıcak hava dalgasını duyurdu.

Hem Afrika, hem de Arabistan'dan gelecek olan sıcak hava dalgasını şu sözlerle ifade etti:

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"Afrika'nın Türkiye'ye gelmeye dair planlar yaptığı bilgisi geldi. Üstelik bu sefer yanına Arabistan'ı da alabilir. 2 sıcak hava dalgasına dair gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz netleşmedi."