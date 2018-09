Bunlar hep İslam’sızlıktan... Hindistanlı koca alt kasttan olduğu için hanımının yanında doğrandı

yeniakit.com.tr özel haber

Hindistan’da 24 yaşındaki Pranay Kumar, 23 yaşındaki hamile karısı Amrutha Varshini ile birlikte yürürken, arkasından palayla saldıran bir kişinin üst üste indirdiği darbelerle cinayete kurban gitti. Cinayetin arkasında kendisinin kast sisteminde alt sınıfa mensup olmasından mütevellit “onur meselesi” olduğu şüphesi dillendiriliyor.

MAKTULÜN EŞİ KENDİ BABASI VE AMCASINDAN ŞÜPHELENİYOR

Kamera kaydına an be an yansıyan cinayet, mutlu çiftin hastanededen çıkmasından sonra gerçekleştiği görülüyor. Çaresiz kadın saldırıyı durdurmak için çabalasa da darbenin etkisiyle yere düşen kocasının kafasına katilin bir darbe daha indirdiği müşahede ediliyor. Saldırgan akabinde palayı atıp derhal ortadan kayboluyor. Maktulün eşi derhal hastaneye yardım için koşsa da, 24 yaşındaki Kumar’ın aldığı darbeyle oracıkta can verdiği ortaya çıktı.

SALDIRININ SEBEBİ KAST FARKI!

Hadiseyi soruşturan polis, saldırının kast farkından olduğu şüphesi taşıyor. Kadın, çiftçi ve tüccarlardan müteşekkil Vaishya kastına mensupken maktulün kastının “dokunulamaz” olarak bilinen “Amrutha Varshini” mensubu olduğu kaydedildi. Çift Ocak ayında, her ikisinin de ailelerinin karşı olmalarına rağmen evlenmişlerdi. Bununla birlikte maktulün ailesi nihayetinde Ağustos ayında birlikteliği kabul etmişti.

Yerel medyaya açıklama yapan maktulün karısı Amrutha Varshini ise, babası ve amcasının saldırının arkasında olduğuna inandığını ifade etti.