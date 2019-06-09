0553 313 94 23

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistlerin yeni heyecanı "bungee jumping" oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 12:28
Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistlerin yeni heyecanı "bungee jumping" oldu.


Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde yapılan aktivitede yerden 51 metre yüksekliğe kurulan bungee jumping platformu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Heyecan arayan tatilcilere ilk olarak atlayış öncesinde alanda yapmaları gerekenler anlatılıyor.


Atlayış yapacak olan tatilciler ayak bileklerine bağlanan emniyet kemeri ile vince bağlı bulunan platformla çıkartılıyor.


Yaş sınırının olmadığı ve herkesin bungee jumping yapabildiği istasyonda, vinç yardımıyla yukarı çıkan tatilciler daha sonra kendilerini baş aşağı boşluğa bırakıyor.


Adrenalin tutkunlarının atlayış sırasında yaşadıkları heyecan dolu anlar ise ellerindeki aksiyon kamerası tarafından kaydediliyor.


Bungee jumping atlayışı yaptıran firma yetkilisi Bülent Demirtan yaptığı açıklamada, Türkiye’de Alanya ve Fethiye dışında başka bungee jumping istasyonu bulunmadığını. her yıl sezon boyunca adrenalin tutkunlarını ağırladıklarını söyledi. Demirtan, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. 7’den 70’e desek de 10 yaşındaki bir çocuğu da aile refakatinde etkinliğe alıyoruz. Bugüne kadar 100 yaşının üstünde atlayışlarımız da oldu" dedi.


Etkinlikle 51 metreden insan doğasına aykırı bir serbest düşüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirtan, “Birçok insan için bu aktivite bir milattır. Diğer adrenalin aktivitelerinde ayıran temel unsur bunu kişinin kendisinin yapıyor olması. Yani buraya gelen bir katılımcının bilgi ve tecrübeye ihtiyacı yok. Görür görmez yapılabilecek tek adrenalin aktivitesidir. İnsanlara ‘Şimdi cesur daima cesur’ sloganıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu cesarete atılan ilk adımdır. Bunun ardından gerçekleştirilecek adrenalin aktiviteleri rahatlıkla yapılabilir” diye konuştu


Görme engelli Recep Selvi de daha önce yamaç paraşütü gibi adrenalin sporları yaptığını dile getirdi.


Kendilerine gören arkadaşlarının bungee jumping yapmaya cesaret edemediklerini anlattıklarını belirten Selvi, “Biz de bir farkımız olsun istedik. Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemedim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum” dedi.


Görme engelli Mikail Güçlü ise “Adrenalin seviyesi çok yükseldiği için çıkışta çok heyecanlandım. Bir an düşünsem belki de atlayamazdım. Müthiş bir heyecan. Bizi ağırlayan Bülent beye de çok teşekkürler. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor’dan Aytaç Kara hamlesi
    1. Denizlispor’dan Aytaç Kara hamlesi
    2. Öğrenciler, entomoloji laboratuvarı..
    3. Tel ızgara nasıl temizlenir?
    4. Tarihi zafer Avrupa basınında! "Fransa..
    5. Minik serçe böyle serinledi
    6. Sergen Yalçın, Evkur Yeni Malatyaspor..
    7. Karabacak’tan milli maç teşekkürü
    8. Kocaeli TEM’deki bayram trafiği..
    9. Afganistan'da bir saldırı daha! Çok..
    10. Bungee jumping ile heyecan dolu..
    11. Diyarbakır’da biri gri kategoride..
    12. "Aday arkadaşımız, Ordu'ya gitti,..
    13. Muğla 9 günde 6 milyon yerli turisti..
    14. Jandarma ekipleri balık nöbetinde
    15. Otomobil köprüden aşağı uçtu: 2 ölü, 1..
    16. Türkiye'nin Fransa galibiyeti Avrupa..
    17. Çamlıtepe’deki ticaret merkezi..
    18. İran Dışişleri Bakanı Zarif:..
    19. Kamyonet kabinin üzerindeki çocukla..
    20. Uğur Dündar kuyruğu dik tutmaya..
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"