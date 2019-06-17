Bundesbank’tan ikinci çeyrekte "büyüme" uyarısı

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörlerin sona ermeye başladığını belirterek, Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın haziran ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde büyümesine sebep olan özel faktörlerin devam etmediği için ekonominin küçüleceği uyarısı yapıldı.

Bankanın raporunda, "Bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörler sona eriyor veya tersine dönüyor. Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçülebilir." ifadesine yer verildi.



Raporda, Alman inşaat sektöründeki faaliyetlerin, kış aylarında ılımlı geçen havanın etkisiyle ilk çeyrekte faaliyetlerini artırdığı hatırlatılarak, ancak sektör faaliyetlerinin soğuduğu bir sürece girildiği belirtildi.

Bundesbank’ın raporunda, Alman ekonomisinin Brexit, ticaret ihtilafları ve küresel ekonomideki yavaşlamadan kaynaklanan küresel ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığının altı çizilerek, “Bu faktörler, ihracata dayalı imalat sektöründe etkisini göstermektedir.” ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte, Alman ekonomisinde yurt içi odaklı sektörlerin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, “Ekonomideki ikilik devam edecek.” değerlendirmesine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son iki çeyreğinde büyümenin durmasının ardından bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetmişti.

Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde görülen büyümede, mali önlemlerin özel tüketimi artırması, geçen yıl üretimde yaşanan sıkıntılardan sonra otomobil satışlarının toparlanması ve kışın ılımlı geçmesinden dolayı inşaat sektörünün canlı kalması önemli rol oynamıştı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü. Bundesbank ise 7 Haziran’da Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya düşürmüştü