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Bundesbank'tan 2018'de 2,5 milyar avro kar

Elde edilen karın 2,4 milyar avrosu federal bütçeye aktarılacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
Bundesbank'tan 2018'de 2,5 milyar avro kar

BERLİN (AA) - Alman Merkez Bankası (Bundesbank), geçen yıl 2,5 milyar avro kar elde etti.

Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, bankanın 2018'e ilişkin raporunu kamuoyuna sundu.

Weidmann, Bundesbank’ın geçen yıl karını yüzde 31’den fazla artırarak 2,5 milyar avroya çıkardığını, elde edilen karın 2,4 milyar avrosunun federal bütçeye aktarılacağını, bir önceki yıl bankanın 1,9 milyar avro kar elde ettiğini söyledi.

Ekonomideki büyümenin yavaşlamasının bu yıl genişleyeceğini ve büyümenin yüzde 1,5'in altında kalabileceğini belirten Weidmann, "Faizlerin hala düşük olmasından, istihdamın ve ücretlerin artmasından dolayı Alman ekonomisi için kötümserliğe dair bir neden yok." dedi.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:29
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