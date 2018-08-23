Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2'inci yıl dönümü... TSK'nın temizlediği El-Bab'da şükür secdesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Fırat Kalkanı bölgesi, Suriye'nin yegane huzur ve güvenlik alanı haline geldi. Geri dönüşlerin sürdüğü, yerinden edilenlerin sığındığı bölgenin nüfusu hızla artarken, bölge eğitimden sağlığa birçok alanda kalkınmaya devam ediyor.

Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos 2016'da başlattıkları Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırdı.

Bab merkezinde sevinç gösterisi yapan muhalifler, şükür secdesinde bulundu.

Toplamda 6 ay süren operasyon, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'tan başladı.

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde daha güvenli bir hayata kavuştuklarını belirten çocuklar, mutluluklarını askerlerle paylaştı.

Harekatın 12'nci gününde, 4 Eylül’de, TSK ve ÖSO, terör örgütü DAEŞ'e karşı ilerleyerek örgütün Türkiye sınırıyla temasını tamamen kesti. Ardından güvenli bölgeleri Suriye içinde genişletme aşamasına geçen TSK ve ÖSO, DAEŞ'in Halep'teki kalesi olarak bilinen Bab ilçesine yöneldi.

Kandura Beldesinde yaşayan sivil halk ÖSO'ya bağlı birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

TSK ve ÖSO, 23 Şubat 2017'de Bab'ı kurtararak hem Türkiye topraklarını DAEŞ'in füze menzilinin dışına çıkardı hem de terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısı ile doğusundaki işgal alanlarını birleştirerek sınır boyunca hakimiyet kuşağı kurmasının önüne geçti.

Muhalifler Bab merkezinde sevinç gösterisinde bulundu.

GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLDİ

Harekatın tamamlanmasının ardından Suriye'nin kuzeyinde Azez ile Cerablus ilçeleri arasında kalan güvenli alan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olarak anılmaya başladı.

Bab ilçe merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusuna bağlı birlikler, Hikme Hastanesi ile Zemzem sokağını terör örgütü DAEŞ'ten kurtardı.

TSK'nın eğittiği Suriyeli bomba imha ekipleri bu aşamada çok sayıda mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

AA ekibi, bu köylerin arasında yer alan Cerablus'un güneyindeki Amarne'yi, terör örgütü PKK/PYD unsurlarından kurtarılmasının hemen ardından görüntüledi.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesini ve terör örgütlerinden kaçan halkın evlerine kavuşmasını sağlamak için güvenlik çalışmalarına öncelik verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve "Fırat Kalkanı" adı verilen harekat kapsamında tank birliklerinin Suriye sınırından içeri girdi.

Türk emniyet teşkilatının eğitim verdiği Suriyeliler, Cerablus, Bab ve Azez'de mezun edildikten sonra 5 bin kişilik güçle göreve başladı.

Kandura Beldesinde yaşayan sivil halk ÖSO'ya bağlı birlikleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

SİVİL İDARELER KURULDU

Güvenlik ve istikrara kavuşan bölgede yerel meclisler kuruldu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Çobanbey'e bağlı 2 köye operasyon düzenledi.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler, DAEŞ'in yerle bir ettiği kentlerde altyapı çalışmaları, su, elektrik, temizlik ve çevre düzenleme gibi hizmetlere imza atarak terör örgütünün izlerini büyük ölçüde sildi.

Muhalifler, DAEŞ mevzilerine havan toplarıyla saldırdı.

NÜFUS HIZLA ARTTI

Muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı yerel meclislerin yaptığı nüfus sayımına göre, Kasım 2017 itibarıyla bölgenin nüfusunun ortalama 4,5 kat arttığı görüldü.

DAEŞ'in bombalı eylemleri ile patlayıcı tuzaklarına rağmen ilçede ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam etmişti.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Ocak 2018 itibarıyla nüfus 5 katına çıktı.

Suriye'nin Türkiye sınırında DAEŞ kontrolündeki Cerablus ilçe merkezi Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti.

Bölgede halihazırda 1,5 milyon kişi yaşıyor. Geri dönüşler her gün sürüyor.

DAEŞ kontrolündeki Bab ilçesinin 20 kilometre yakınına ulaşan harekatta çok sayıda köy, TSK'ya ait tankların desteğiyle terör örgütü unsurlarından arındırıldı.

YERİNDEN EDİLENLERİN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ

Fırat Kalkanı bölgesi, son 2 yılda ülkenin en güvenilir ve huzurlu alanı olduğu için çok sayıda göç aldı.

AA ekibi, bu köylerin arasında yer alan Cerablus'un güneyindeki Amarne'yi, terör örgütü PKK/PYD unsurlarından kurtarılmasının hemen ardından görüntüledi.

Beşşar Esed rejiminin abluka, yoğun saldırılar ve tehcir ile yerinden ettiği on binlerce sivil son bir sene içinde bu bölgeye sığındı.

Muhalifler, terör örgütü DAEŞ'in ilçe çevresinde döşediği mayınları tespit ederek temizlemeye çalıştı.

TİCARİ HAYAT CANLANDI

Bölge, iç savaştan önce ticari açıdan oldukça hareketliyken, DAEŞ işgali sırasında canlılığını yitirmişti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab merkezi çevresindeki terör örgütü DAEŞ ait hedefler vuruldu.

Halkın evlerine dönmesi, huzur ve güven ortamının sağlanması sayesinde ticari hayat eski ritmine döndü.

Suriye'nin Türkiye sınırında DAEŞ kontrolündeki Cerablus ilçe merkezi Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti.

Azez ve Cerablus da Türkiye'ye açılan sınır kapıları sayesinde eski günlerine kavuşuyor. Bu canlılığa PTT'nin Mare, Azez, Cerablus, Çobanbey ve Bab'da hizmet veren şubeleri de katıldı.

AA ekibi, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı kuvvetlerin doğuda ulaştığı son nokta olan Sacur Çayı'nın bulunduğu bölgeyi görüntüledi.

Ayrıca bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri de eski düzeyine döndü.

ÖSO birlikleri, Baruze köyünde geri aldıktan sonra DAEŞ militanlarının saklanabileceği ihtimali ve mayın temizleme gerekçesiyle bölgedeki yerleşim yerlerine girerek arama yaptı.

Yerel gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin verdiği destekle tarlalarını güven içinde süren, hayvanlarını aşılatabilen ve besleyebilen halk, patates, soğan, arpa, buğday, kimyon, mercimek, nohut, fasulye, Antep fıstığı, zeytin gibi ürünler yetiştirebiliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DAEŞ'ten 24 yerleşim yerini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Bab ilçe merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşattı. Harekat kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlarca terör örgütü DAEŞ'e ait 187 hedef ateş altına alındı.

500 OKUL ONARILDI, 200 BİN ÖĞRENCİ OKULA DÖNDÜ

Bölgedeki okullar yaklaşık 3 yıllık DAEŞ esareti altında büyük hasar almıştı. Örgüt eğitimi yasaklamış, okulları ise terör eylemleri için kullanmıştı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin elindeki Amarne köyünde kontrolü sağlayan ÖSO kuvvetleri, köyün girişinde kontrol noktaları oluşturdu, evlerde arama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı muhalif birlikler, Mari ilçesinin güneydoğusundaki Able köyünü, girdiği çatışmalar sonucunda terör örgütü DAEŞ'ten kurtardı. Muhalifler, DAEŞ mevzilerine ağır silahlarla saldırdı.

Bölgede muhaliflere bağlı eğitim müdürlükleri kurularak zarar gören okullar tespit edildi ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 500 civarı okul tamir edilerek eğitim vermeye hazır hale getirildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan okullara gerekli eğitim malzemelerinin büyük bir kısmı yine Türkiye'den geldi.

ÖSO'ya bağlı birlikler, DAEŞ'ten temizlenmiş bölgelerde arama tarama faaliyetlerine devam etti.

Eğitim seferberliği kapsamında okullarda görev alacak öğretmenlere de özel kurslar verildi. 6 bin öğretmen, Türkiye'nin verdiği formasyon eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Bölgede yaklaşık 200 bin öğrenciye ders veriliyor.

Muhalif birlikler, Bab ilçesinin batı kesimlerinde örgütün olduğu yerlere hafif ve ağır silahlarla saldırdı.

Acil hastalar da vatanlarında tedavi edilmeye başladı

Türkiye ilk olarak Cerablus ilçesinde günlük yaklaşık 400 hastaya hizmet veren devlet hastanesi inşa etti.

Bab'da Hikmet Hastanesi, Azez ilçesinde ise Ehli Hastanesi onarılarak faaliyete geçirildi. Azez'de günlük 500 hastaya hizmet veriliyor.

Mare ve Çobanbey bölgelerinin yanı sıra Bab'daki ihtiyacı karşılamak için de 200 yataklı hastanelerin inşası hızla devam ediyor.

Böylece bölgedeki acil hastaların tek çarelerinin Türkiye'ye getirilmek olması yerine kendi vatanlarında tedavi edilebilmeleri amaçlanıyor.

Zuğra Köyü'nü terör örgütü DAEŞ'ten geri alan ÖSO'ya bağlı birlikler, belirlenen noktalarda bekleyişlerini sürdürüyor.

YÜZDEN FAZLA CAMİ ONARILDI, 500 DİN GÖREVLİSİ İŞİNİN BAŞINA DÖNDÜ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), harekatın tamamlanmasının akabinde bölgedeki camilerin onarımı için çalışmalara başladı. Bölgede, şu ana kadar 108 caminin tadilatı yapıldı, kalan 160'ının tadilatı sürüyor.

Bu arada, yaklaşık 500 imam, müezzin ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi eğitimler verilerek camilerde göreve başladı.

Harekatın simgesi haline gelen Cerablus, birçok Anadolu iline ait çarşı pazarları aratmayan bir görüntüye kavuştu.