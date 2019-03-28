BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) altlarına, yazılımla yapacakları bir aparat takacaklarını belirterek, "Bilesiniz ki bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar." dedi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, "Türkiye büyümesin, güçlü, kuvvetli olmasın" diye on yıllardır ülkeye saldırılarda bulunulduğunu, buna karşı milletin bir an geri adım atmadığını, savrulmadığını ve "elif" gibi dimdik, ayakta durduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin değerleri, kutsalları, töreleri, geleneği, milliyeti, birlik ve beraberliğine, ana babaların öğrettiklerine saldırılar olduğuna dikkati çekerek, "Türk, Kürt, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, başı açık ya da kapalı, laik, dindar denildi. Bizi birbirimizden ayırmak, hep bizi ayağımızın önüne baktırabilmek, hiç ufka bakmayalım, geleceği, yarınları planlamayalım, hep sevincimizi kursağımızda kalsın diye on yıllardır saldırdılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayanlar, "Yapmazsanız ha" diye başlayan cümlelerle milleti, ülkeyi tehdit edenler olduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstediler ki özgür, hür ve bağımsız, güçlü olmayalım. Yapmadıkları kalmadı. Bizi birbirimizden ayırmak için her türlü fitne tohumunu ektiler bu ülkeye. Amaçları şu; zayıf bir Türkiye olsun, burayı istedikleri gibi yönetsinler. Amaçları şu: Adım atan bir Türkiye olmasın, hep kendi iç kaoslarıyla, kargaşalarıyla uğraşan bir Türkiye olsun. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü de burnumuzdan getirmek istediler.

Bu ülkeye yatırım yapılmasın, bu ülke büyümesin, zenginleşmesin, 'Türkiye'de kaos, kargaşa var' diye olaylar çıkardılar. Yetmedi 15 Temmuz darbesi, yetmedi bu ülkede 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklardı. Referandum yaptılar. Kurmuşlardı biliyor musunuz, Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Güneydoğu'muza bir kama yapıştıracaklardı, hareket etmeyelim, etrafımızdaki coğrafyaya uzanmayalım diye. Hatırlarsınız Afrin'e gireceğimiz zaman Amerika, bize aba altında sopa göstermedi, direkt karşımıza çıktı. 'Girerseniz karışmayız' dedi. Amerika öyle demesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik mi? Terörün kökünü orada kazıdık mı? Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir terör hattı kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Dertleri oydu ve buna müsaade etmedik."

- "Aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar"

Soylu, terörle mücadele de değindi.

Geçenlerde cezaevinde bir teröristin öldüğünü hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

"Gidecekler, Diyarbakır Havalimanı'nda terörist cenazesini karşılayacaklar, sonra da mezarlığa defnedip tören yapacaklarmış. Diyarbakır Valisi'ni aradım, 'Kesinlikle Diyarbakır Havalimanı'nın etraflarında bunların esamelerini dahi görmek istemiyoruz. Bu kadar' dedim. O eskidendi. Gidecekler bu milletin kalbine, bu milletin vicdanına hançer saplayacaklar. Ülkenin huzurunu bunlara bozdurmayız. Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Gecenin bir saatinde şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eruh'unda da İdil'inde de Diyarbakır'ında da Batman'ında da Bitlis'inde de aynı huzur var."

Bakan Soylu, 13-14 yaşlarındaki çocukların dağa götürülmesinin vicdanlarını sızlattığını belirterek, "Anaların ellerini, böğürlerinde bıraktılar. Onu götürmekle bırakmadılar, o Karayılan">Murat Karayılan hayvanına, o Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıp taciz ettiler, tecavüz ettiler. Ben de bir babayım, siz de anne babasınız, eğer o çocukları taciz edenlerin burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz, namerdiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ülkede, ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışanlar, biz Doğu ve Güneydoğu'ya, o dağlara sadece terörü yönetmek için gidiyor değiliz." diyen Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir şey için daha gidiyoruz. O çocuklarımıza sahip çıkmak, bu ülkenin evlatlarına sahip çıkmak, onları PKK'ya kaptırmamak, onların doktor olmasını, mühendis olmasını, bu memlekete hayırlı evlat olmasını, ülkesine, anasına babasına hayırlı evlat olmasını sağlamak için. Dağlarda 15 bin terörist vardı, kaç terörist kaldı biliyor musunuz? 700. Hiç merak etmeyin, onların da haklarından geleceğiz. Aslanlarımız peşlerinde, aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar."

Terörle mücadeleyi İHA'lar ile yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Soylu, "Şimdi onların altına bir yazılım yapıyoruz, bir aparat takıyoruz. Bilesiniz ki bundan sonra teröristler değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını." dedi.

Türkiye'de terörü tasfiye ettiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini öyle sürdürdü:

"Bugün ülkenin her tarafında huzur var. Antalya'ya 2016 yılında 6,5 milyon turist gelmişti, 2018 yılının sonunda 13,5 milyona çıktı. Bu yıl Allah'ın izniyle 16,5 milyon olacak. Mardin'e 3 milyon turist geldi. Kılıçdaroğlu'nun biraz vicdanı olsa, 2018'i değil 2019'u söylüyorum, bu yıl otel odalarında Tunceli'de bir tane boş yer yok, Venedik gibi oldu Tunceli iki yılda. Türkiye'nin çok önemli bir meselesini çözdü Recep Tayyip Erdoğan. Bu milletle beraber çözdü."

- "Bugünlere kolay gelmedik"

Soylu, dün Elmadağ'da olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Saadet Partili kardeşlerime anlattım. Erbakan otağını nereye kurdu biliyor musunuz siyaset yaparken? Doğu ve Güneydoğu'ya kurdu. Neden oraya kurdu? Çünkü PKK'yı gördü. Orada geleneğimizi, göreneğimizi, köklerimizi, inancımızı, dinimizi evet, bizim orada güçlü bir şekilde olmamızı engellemek için PKK dinsiz bir örgüttür. Oradaki vatandaşlarımızı etki altına alıp, onları kendi değerlerimizden ve kutsallarımızdan uzaklaştırmak istediğini gördüğü için adına 'Milli Görüş' dediler, otağını oraya kurdu. Şimdi Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile Şanlıurfa'da kapı kapı gezerek oy istiyorlar. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da PKK'nın giremediği iki temel vilayetten biri Şanlıurfa biri Adıyaman'dır. Şimdi köprü oluşturmuşlar, PKK'yı Saadet Partisi üzerinden oraya sokacaklar."

Bu durum karşısında içinin yandığına dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Bugünlere kolay gelmedik. Zor bedeller ödedik. Milyarlarca dolar, binlerce şehit, aile, 6 aylık kundaktaki çocukların mahzun kalmaları. Bunu bu millet ödedi. Bu sebep dolayısıyla kaçırdığımız fırsatlar... İlk kez bugün burunlarını çıkaramıyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü burunlarını çıkaramıyor. Bunu tekrar geriye döndürmek istiyorlar. Buna müsaade edilmesin, bunu anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.







