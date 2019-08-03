0553 313 94 23

Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak

Bursa inşaat sektörünün öncü ve lokomotif firmalarından Ergünkent İnşaat, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda hayata geçireceği 11.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:00
Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak

Bursa inşaat sektörünün öncü ve lokomotif firmalarından Ergünkent İnşaat, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda hayata geçireceği 11. kentsel dönüşüm projesi olan Bulvar Diamond’un temelini attı.


Temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç’ın yanı sıra inşaat sektörünün önemli temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve site sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur yaptığı açılış konuşmasında, “Kentsel dönüşüm 2012 yılına Ergünkent İnşaat ile beraber Nilüfer Sitesi ile başlamıştır. Bugün burada 11. Kentsel dönüşüm projemiz olan eski adıyla Fatih Sitesi, yeni adıyla Bulvar Diamond’un temel atma törenini siz değerli dostlarımızla birlikte yaptığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.


Törende konuşan Fatih Sitesi Yöneticisi Cafer Oluca da uzun bir süredir bekledikleri bu dönüşümün gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


“İnşaat 250 farklı sektörü ilgilendiriyor”


İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç da şunları söyledi:


“Zor bir dönemden geçen inşaat sektöründe bu önemli yatırıma imza atan Ergünkent İnşaat’a tebriklerimi iletiyorum. Bugün burada sadece bir temel atma töreninden ziyade 250 farklı sektörü de yakından ilgilendiren bir iştir. Ergünkent İnşaat, kentsel dönüşüm konusunda öncü bir firma oldu. Zor süreçlerden geçen ancak özveriyle çalışmaya devam eden Ergünkent İnşaat’ın 11. Kentsel dönüşüm projesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”


Milletvekili Atilla Ödünç, “Bursa’daki kentsel dönüşüm çalışmaları başladığı günden itibaren, Ergünkent İnşaat bu işin öncülerinden olmuştur. Başarılı bir şekilde tamamlanan ilk kentsel dönüşüm projesinin ardından yüzlerce vatandaşımız güvenli ve huzurlu bir şekilde evlerinde yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm depreme dayanıklı bir şekilde yaşamak için yapılan bir süreçtir. En büyük amaç depreme dayanıklı, güvenlikli binalarda huzurlu şekilde yaşamasıdır” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından hep birlikte butona basılarak, temele ilk harç döküldü. Protokol ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyyübiye’de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
    1. Eyyübiye’de kurban kesim ve satış..
    2. İYİ Parti’den MHP’ye geçiş başladı
    3. Haliliye Belediyesi yerel yönetimler..
    4. CHP İl Başkanı Kiraz, Tohma Çayı’nda..
    5. İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı
    6. Gebze’de tırların akülerini çalanlar..
    7. 86 yaşındaki Mardinli adamın feci..
    8. Sıcakta bayılan köpek tedavi altına..
    9. Futbol: Süper Lig
    10. Serinlemek için nehre giren..
    11. Muş'tan acı haber! 4 çocuk boğuldu
    12. Onyekuru için 15 milyon Euro!
    13. İki ada arasında sefer yapan tekne..
    14. Bakan Akar, trafik kazasında vefat..
    15. Bulvar Diamond FSM’ye değer katacak
    16. Denizli'de traktörün altında kalan..
    17. Eşcinsel sapkınların hedefinde..
    18. DİSKİ’den su açıklaması
    19. ABD basını sayfasına taşıdı!..
    20. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği..
    21. Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum..
    22. Filipinler'de tekne kazası: 7 ölü
    23. Yayladaki tarihi köprüde defile
    24. Avusturya’dan gelen gurbetçi aile kaza..
    25. Yol kanalı açma kavgası ölümle bitti:..
    26. Patpatlara izin yok
    27. Hayal 40 yıl sonra gerçek oldu
    28. Serinlemek için Murat Nehrine giren 4..
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    30. 15 günlük evli bekçiyi otomobiliyle..
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu