Bulut’tan “Yazıcıoğlu’nun ismi üniversiteye verilsin” talebi

Turgut Özal Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan kültür merkezine geçtiğimiz günlerde alınan kararla “Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi” isminin verildiğini anımsatan Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Uğur Bulut, bu konuda duyarlı davranan idarecilere teşekkür ederek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ninadının da“Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesini talep etti.

Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş gibi devlet adamlarının isimlerinin üniversitelere verilerek yaşatıldığını ifade eden Bulut, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin de Sivas’ın ikinci üniversitesine verilmesi hususunda yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

İl Başkanı Bulut, “Sivas’ta yapımı tamamlanan kültür merkezine şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu adının verilmesinden dolayı ilgililere teşekkür ederim. Takdiriniz olduğu üzere şehit Muhsin Yazıcıoğlu her kesimden bütün vatandaşlarımızın takdirini kazanmış, Türk-İslam dünyasında derin izler bırakmıştır.Şehit liderimizin ismi siyasi bir kimliğin çok ötesine geçerek Türk-İslam dünyasının direniş ve akabinde diriliş sembollerinden biri olmuştur. Suikastının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, hayatında onu hiç görmeyen gençler ona tabi olmakta, bu gönül bağı gün geçtikçe kuvvetlenmekte ve artmaktadır. Bu gönül bağının Muhsin Yazıcıoğlu’nun yürüdüğü yolda kavi olması için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adının ‘Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz” dedi.

“Gençlerimizin ona bağlılığı her geçen gün artıyor”

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Sivas’ın önemli bir rol oynadığının altını çizen Bulut, “Sivas; günümüzde Anadolu’nun kendi gerçeğinesahip çıkma mücadelesinde şehit liderimizin ismi ile en önde yer almak istemektedir.Bizler çocuklarımıza bu coğrafyanın ideal insan tipini anlatırkensarsılmaz bir imana sahip olmak, sağlam karakterli olmak, Allah ve Resulü yolundan asla taviz vermemek, korkmamak, yılmamak, menfaat karşısında eğilip bükülmemek ve sahabe ahlaklı olmaya çalışmak gibi cümleleri kullanıyoruz.Ancak kim bu değerleri temsil ediyor denildiğinde 400-500 yıl önceki örnekleri anlatıyorduk. Doğal olarak çocuklarımız ‘Benim böyle bir insan olmam mümkün değil’ diye düşünüyordu. Şimdi bu ideal insan tipini anlatırken 500 yıl önceye gitmiyor ‘Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’ diyoruz. Bu nedenle Türk-İslam coğrafyasının her köşesinde her beldesinde gençlerimizin ona bağlılığı her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

“Mevzuat açısından problem yok”

“Muhsin Yazıcıoğlu ismi ile gençliğimiz aslında bu toprakların kendi gerçeğine bağlanıyor, o yolda yürüyor” ifadesini kullanan Bulut, “300 yılı aşkın bir süredir kendi hakikatini kaybetmiş bir milleti tekrar kendi hakikatine döndürme mücadelesi verecek olan gençlere bir kapının açılması gerekiyor. Sivas bu mücadelenin de öncülüğünü yapmaya her ferdi ile hazırdır. Bu nedenle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının ‘Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’olarak değiştirilmesini istiyoruz. Bizim incelemelerimiz bu konuda mevzuat açısından herhangi bir problem olmadığını gösteriyor”şeklinde konuştu.

İmza kampanyasına destek istedi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin ‘Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’olarak değiştirilmesi hususunda "change.org.tr" üzerinden imza kampanyası başlatıldığının altını çizen Bulut, tüm Sivaslıları bu kampanyaya destek vermeye davet etti.