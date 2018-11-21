"Bulut"tan Türkiye'ye 5 yılda 15 milyar dolar yağacak

İSTANBUL (AA) - Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Buluta yatırım yapan şirketler, gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebilecek. İstihdam açısından bakarsak, IDC araştırmasına göre 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkanı doğacak." dedi.

Türkiye’deki 25’inci yılını kutlayan Microsoft Türkiye, “Türkiye geleceği bulutla yakalayacak” sloganıyla üst düzey yöneticiler ve basın mensuplarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, bulut bilişimin bugün düşük donanım maliyeti ve kullandıkça öde özelliği ile kurumlara önemli bir tasarruf imkanı sağladığını belirterek, her ölçekten kurumun, bulut bilişim ile teknolojinin sunduğu fırsatlardan eşit oranda faydalanabildiğini söyledi.

Bulut bilişimin sadece maliyet avantajı sunmakla kalmadığını aynı zamanda en yenilikçi teknolojileri kullanarak, rekabet gücü kazandırdığını ifade eden Kansu, şunları kaydetti:

"Sınırsız depolama kapasitesi ve erişim kolaylığı ile birlikte bulut kullanıcılara en güncel güvenlik önlemleri ile korunan, güvenilir bir altyapı sunuyor. Buluta adapte olan şirketler geleceğe güvenle bakarken dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen şirketlerin tarih olduğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle, birçok şirket bulut yatırımlarına ağırlık vermeye başladı ve sağladığı avantajlar sayesinde bulut pazarı dünyada hızla büyüyor.

Türkiye de bulutun büyük potansiyel taşıdığı pazarlardan biri. IDC’nin bu yıl Microsoft Türkiye için hazırladığı bir rapora göre, Türkiye’de toplam IT harcamalarının 5 yılda 6,73 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Ülkemizde, 2017 yılında 113,89 milyon dolar olan bulut hizmetleri harcamaları ise 2022 yılında 266,07 milyon dolara çıkacak. Bulut bilişimin gücü ülke ekonomisine yayılınca daha akıllı üretim modellerine geçildiğini, tasarruf edildiğini, yerli yazılımların dünyaya daha kolay ihraç edildiğini görüyoruz."





- "Türkiye'deki yapısal dönüşüm gücünü bulut teknolojilerinden alacak"





Kansu, Türkiye'nin birçok ekonomik dalgalanmayı yapısal reformlarla geride bıraktığını ve ilerleme kaydettiğini aktararak, "Bu reformlar sayesinde, kamu mali disiplini ve bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği kriterlerinde ülke olarak ilerledik. Bugün ise Türkiye yeni bir yapısal dönüşüm sürecinin eşiğinde. Bu dönüşüm, gücünü bulut teknolojilerinden alacak." dedi.

Bulut bilişim sayesinde Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşüme ve inovasyona odaklanacağını, bu sayede ekonomik güçlenmenin yaşanacağını vurgulayan Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulut teknolojilerinin kullanımına baktığımızda da dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 90’ı bulut kullanırken ülkemizde bu oran yüzde 56 civarında. Buluta yatırım yapan şirketler, gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebilecek. İstihdam açısından bakarsak, IDC araştırmasına göre 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkanı doğacak. Bu yeni iş imkanları sadece bilişim teknolojileri sektörüyle de sınırlı olmayacak. Pazarlama, satış, finans, yönetim, üretim ve hizmet alanlarında da bulut ekseninde yeni iş imkanları göreceğiz.”





- "Türkiye ekonomisinin potansiyeli çok yüksek"





Kansu, bulut pazarının çok hızlı geliştiğini ve Türkiye'nin de bunun gerisinde kalmadığını belirterek, "Türkiye'nin GSMH büyüklüğüne baktığımızda hala küçük bir bulut pazarımız var. Bizden ekonomisi daha küçük olan Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulut pazarı büyüklüğü bizden daha fazla. Bu yüzden gideceğimiz daha çok yol var." dedi.

Pazar dinamiklerine bakıldığında daha çok donanım ağırlıklı bir harcama ve yatırım oranı görüldüğüne işaret eden Kansu, donanım harcamalarının azalıp, bulut ve bilişim teknolojileri harcamalarının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Kansu, Microsoft'un Türkiye'de 25 yıldır bulunduğunu anımsatarak, şunları aktardı:

"Microsoft Türkiye, Microsoft Global açısından çok önemli bir merkez. Orta Doğu, Afrika Bölgemizi de İstanbul'dan yönetiyoruz. 70-75 ülkenin bazı yönetim fonksiyonları İstanbul'da yerleşik. Bunun sebebi hem Türkiye'ye verdiğimiz önem hem de İstanbul'un stratejik konumu, altyapı olanaklarının mümkün olması. Microsoft olarak da yurt dışında Türkiye'nin potansiyelini anlatan etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz.

Türkiye ekonomisinin potansiyelini çok yüksek olarak görüyoruz. Genç nüfusumuzun teknoloji ile ilgili yatırımlarda büyümeyi destekleyecek bir parametre olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de tarihsel olarak ekonomik inişler, çıkışlar olmuştur. Fakat bizler gibi uzun dönemli düşünen şirketler buna çok bakmaz. Biz Türkiye'yi Microsoft olarak uzun vadeli olarak düşünüyoruz. Daha istikrarlı kur seviyesine geldik, önümüzdeki dönemde büyük çalkantıların olmayacağını düşünüyoruz. Bazı diğer şirketlerin de Türkiye'ye yatırım yapmaları için kamu ile el ele çalışmalar yapıyoruz."

- "Akıllı cihazlar akıllı bulut olanaklarıyla yaşam kalitesini artırıyor"





Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ise Microsoft bulut bilişim çözümleriyle şirketlere çalışanların yetkilendirilmesi, müşteri ağlarını güçlendirmek, operasyon optimizasyonu ve ürünlerin dönüştürülmesi gibi faydalar sağladığını aktardı.

Akıllı cihazların, akıllı bulutun olanaklarını kullanarak bireylerin yaşam kalitesini ve kurumların başarısını artırdığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Bulutla şekillenecek dijital geleceğe hazır olmak için eğitim önemli. Biz şirketleri yarına teknolojimizle hazırlarken, toplumuzu da eğitimlerimizle güçlendiriyoruz. Bir yandan yaşam boyu eğitim desteklerimizle onlara güç kazandırırken, diğer yandan da kadınlarımıza, engellilere, STK’lara ve girişimcilere özel çözümler ve destek programları ile arka çıkıyoruz. Böylece Türkiye’nin dijital geleceğinin yanında ekonomik geleceğine de yatırım yapmış oluyoruz. Şimdiye kadar 60 bin çocuğa kodlama, programlama ve dijital okuryazarlık eğitimi verdik.

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde 19 bin çocuğu kodlamayla tanıştırdık. Kurduğumuz Cloud Society adlı bulut eğitim platformunda 110 bin üyemize sertifika verdik. Açık Akademi’de 280 bin kişi ücretsiz online yazılım eğitimi aldı. Microsoft Imagine Academy’de 280 bin eğitimciye mesleki eğitim verdik. 410’dan fazla STK'ya 170 milyon dolar karşılığı bağışta bulunduk. Eğitim konusunda ulusal ve uluslararası birçok iş birliğini hali hazırda sürdürüyoruz. Microsoft Türkiye olarak geleceğin teknolojilerine herkesi ortak eden adımlar atmaya devem edeceğiz.”