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Kadın - Aile Bulut tatlısı nasıl yapılır? 3 malzemeyle yapılan bulut tatlısı tarifi: Sadece 3 malzemeyle düzgün yap
Kadın - Aile

Bulut tatlısı nasıl yapılır? 3 malzemeyle yapılan bulut tatlısı tarifi: Sadece 3 malzemeyle düzgün yap

Yeniakit Publisher
2024-04-12 20:43:00 -
Bulut tatlısı nasıl yapılır? 3 malzemeyle yapılan bulut tatlısı tarifi: Sadece 3 malzemeyle düzgün yap

Hem çok hızlı hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı yapmak ister misiniz? Tüm klasik lezzetleri bir kenara bırakabileceğiniz ve sık sık yapmak isteyeceğiniz bulut tatlısının tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bulut tatlısının tarifi bugünkü yazımızda.

En çok tercih edilen tatlı türleri arasında şerbetli tatlılar gelir. Ancak pek çok kişi şerbetli tatlıların yapımının zor olduğunu düşünür. Size vereceğimiz tarifle çok az malzemeyle misafirlerinize ikram edebileceğiniz şerbetli bir tatlı yapabilirsiniz. Sadece 3 malzemeyle yapılan bir bulut tatlısı sizlere sıradan lezzetleri unutturacak türden. Tarifin içerisinde her evde bulunan krema, kabartma tozu ve un kullanılıyor. Yumuşacık kıvamıyla bir kez tadına bakanların şaşıracağı ve tarifini isteyeceği bulut tatlısını hazırlamak için sabırsızlanıyorsanız mutlaka tarifimizi incelemelisiniz.

BULUT TATLISI TARİFİ:

MALZEMELER

Bir paket krema
Bir tatlı kaşığı kabartma tozu
Bir su bardağı un

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker
Bir çeyrek limon
2.5 su bardağı su
YAPILIŞI
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Derin bir kabın içine krema, kabartma tozu ve unu ekleyerek karıştırın. Bu işlemi yaparken plastik bir spatula kullanabilirsiniz.

Daha sonra bir kasenin içine elinizi batırmak için az miktarda sıvı yağ alın.

Hamuru karıştırma işlemi bittiğinde hafif cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Elinizi yağın içine batırın ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın.

Bu işlemin ardından tüm tatlıları bir tepsinin içine dizin.

Tatlıları önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına koyarak pişirin.

35 dakika boyunca pişirdiğiniz tatlıların üzeri kızarttıktan sonra şerbetini dökün.

Şerbetini tamamen çektikten sonra servis edin.

Afiyet olsun...

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