Bulut görevine başladı İzmit Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi Nurettin Bulut, başkan yardımcısı olarak görevine başladı.

İzmit Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi Nurettin Bulut, başkan yardımcısı olarak görevine başladı.

Bulut, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden sorumlu olacak. Belediye Başkanı Hürriyet’in Dilek Yalçın’dan sonra ikinci başkan yardımcısı olan Nurettin Bulut, 1969 Elazığ doğumlu evli ve 2 çocuk babası.

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