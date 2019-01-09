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Bulut Akacan’ın korumaları Tutuklandı!

Ülkemizin ünlü ve başarılı iş insanlarından Bulut Akacan’ın koruması (V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) gözaltına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
Bulut Akacan’ın korumaları Tutuklandı!

Öğrenilen bilgiye göre belli bir süre Akacan Holding Bünyesinde çalışan Erhan Başay, işten ayrıldıktan sonra Holding Kurucusu Bulut Akacan ile husumetleri bir süredir devam etti. İddalara göre Erhan Başey, şirket içinde yolsuzluk yaparak zimmetine para geçirdiği ve sonrasında işten ayrılarak sözde Bulut Akacan ile bir süre daha anlaşmazlıkları devam etti.

Bugün saat 14.00 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bir restorantta, Bulut Akacan, yanındaki iki koruması (V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) ile Erhan Başey ve Zeki Asımoğlu aynı restaurantta denk geldiler. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Erhan Başey, Bulut Akacan’a sözlü tahriklerde bulundu. Karşılıklı sözlü atışmaların ardından gerilen ortamda taraflar birbiri ile kavga etmeye başladı.

Çıkan arbede sonucu Erhan Başay’in yanında bulunan Zeki Asımoğlu yere düşerek darbe aldı. Olayda yara alan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Bulut Akacan’ın korumaları V.G, ile O.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Kaynak :Haberal Kıbrıslı

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:51
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