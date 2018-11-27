Bulut Akacan’dan gençlerin eğitimine destek

Öğrencilerle zaman zaman bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinleyen Akacan gençleri her defasında okumaya yönlendiriyor. Gençleri iyi bir eğitim almaları için hiçbir desteği esirgemeyen ünlü siyasetçi gençleri her defasında okumaya teşvik ediyor. Gençlerin eğitim almaları dışında da ekonomi ile ilgilenmelerini isteyen Akacan, son günlerde yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın gençlerin ekonomiyi iyi okuması ile bu dalgalanmanın sona ereceğini ifade ediyor.

Bulut Akacan’dan Halka Destek

Siyasetçi olan Bulut Akacan hala oldukça yakın bir isimdir. Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyen ve bu sorunlara çözüm önerileri sunması ile tanınan Akacan halkın yanında yer almaktadır. Tarım işçilerinin yaşadığı sorunlar karşısında yaşadığı sıkıntıları dinleyen Akacan tarım ile uğraşan halka kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Üstelik bu kredi imkanının ödemesinin de kısa süre içerisinde ödeme süresinin ileri tarihli olacağını açıkladı.

Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin de aynında olan Akacan ailelere gıda yardımı, yiyecek ve giyecek yardımında da bulunuyor. Öğrencisinden, işçisine, gencinden yaşlısına herkesi kucaklayan Akacan da toplum tarafından oldukça seviliyor. Topluma hizmet etmekten mutlu olduğunu her defasında dile getiren Akacan, hizmetlerinin devamlı olacağını ve her alanda vatandaşların yanında olacağını da söyledi.