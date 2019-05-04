BulUşak Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması finali yapıldı

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “BulUşak Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması” final programı yapıldı. Yarışmada 83 başvurudan 43 proje finale kaldı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Hayran, lise öğretmenleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Savaş yaptığı konuşmada gelecek yıl daha kapsamlı yarışmalar düzenleneceğini dile getirerek, yarışmaya katılan ve öğrencilere destek veren Uşak Üniversitesi öğretim elemanlarına ve lise öğretmenlerine teşekkür ederek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Gümüş, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen BulUşak Proje Yarışması hakkında bilgi verdi. Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Gümüş, bu tür projelerle lise öğrencilerinin motivasyonlarının ve özgüvenlerinin arttığını, takım halinde çalışma, proje hazırlama ve sunum yapma becerilerinin kazandırıldığını ifade etti.

“83 başvuru içinde 43 proje finale kaldı”

Hayran ise projede emeği geçen herkese teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Törende, BulUşak Proje Yarışmasının hazırlanmasında görev alan Uşak Üniversitesi akademisyenlerine ve koordinasyon kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi. Projeye destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehberlik öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Yarışmada yapılan 83 başvurunun içinde 43 proje finale kaldı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Robotik, Yazılım, İnovatif Tasarımlar (deri, tekstil ve seramik alanında), matematik ve fen bilimleri uygulamaları, akıllı nesneler ve inovatif fikirlerden oluşan toplam 6 temada finale kalan projelere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde ayrıca piyano resitali, zeybek gösterisi gerçekleştirildi.