Bulgur köftesi tarifi: Domates soslu bulgur köftesi tarifi nasıl yapılır?

Domates soslu bulgur köftesi tarifi için malzemeler

Köftesi için;

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı Tatköy Biber Salçası

1 çay kaşığı tuz

Pul biber ve karabiber

Domates sosu için;

1-2 yemek kaşığı SEK Tereyağı

Yarım kavanoz Tat Domates Rendesi

Tuz

Yoğurt sosu için;

1 su bardağı SEK Yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

Maydanoz

Domates soslu bulgur köftesi tarifi nasıl yapılır?

Bulgur köftesi için ilk olarak kapaklı bir kaba bulgurları alalım ve üzerine sıcak suyu dökerek kapağını kapatalım. Bulgurların şişmesi için 5 dakika bekletelim. Derince bir kaba şişen bulgurları, yumurtayı, unu, biber salçasını, tuz ve baharatları alarak yoğuralım. Elinize çok yapışır ise elinizi su ile ıslatabilirsiniz. Hazır olan köfte harcımızdan bir miktar alarak minik toplar oluşturalım. Bu aşamada rahatça köfteleri oluşturabilmek için elimizi ıslatmayı unutmayalım. Tüm köfte harcını şekillendirdikten sonra köfteleri kaynayan tuzlu suda 15-20 dakika haşlayalım. Domates sosu için; genişçe bir tavaya tereyağını alarak eritelim. Üzerine domates rendesini ekleyelim, tuz ve isteğe göre baharatları da ilave ederek 1-2 dakika kaynatalım. Sosun kıvamını biraz açmak için bulgurların haşlama suyundan bir kepçe alarak sosa ilave edelim. Pişen bulgur köftemizin suyunu süzerek köfteleri tavaya alalım. Üzerine kıyılmış maydanozu ilave ederek güzelce karıştıralım. Servis tabağımıza ilk olarak sarımsaklı yoğurdu yayalım. Üzerine bulgur köftelerini dökerek servis edelim.

Afiyet olsun.